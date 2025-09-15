سال طلایی فولاد سنگان؛ تثبیت قدرت در زنجیره ارزش فولاد
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان با انتشار صورتهای مالی سالانه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۳، عملکرد درخشانی در حوزه تولید، فروش و سودآوری به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، محمد زمانیان معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان به تشریح عملکرد این حوزه پرداخت و عنوان کرد: این شرکت با ثبت درآمد عملیاتی ۲۵ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومانی، رشدی ۲۱ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. این دستاورد در شرایط پرچالش اقتصاد ایران، نشاندهنده ثبات و انعطافپذیری فولاد سنگان در بازار رقابتی است.
وی افزود: شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در تازهترین صورتهای مالی سالانه خود که مربوط به دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۳ است، بار دیگر روند صعودی تولید، فروش و سودآوری را به نمایش گذاشت.
معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان اظهار داشت؛ درآمد عملیاتی این شرکت در سال گذشته به ۲۵ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۲۱ درصدی را ثبت کرده و در فضای پرتلاطم اقتصاد ایران، نشانهای از ثبات نسبی موقعیت این تولیدکننده در بازار تلقی میشود.
گندله؛ ستون اصلی درآمدزایی
زمانیان بیان داشت: در سبد محصولات فولاد سنگان، سه محصول اصلی شامل گندله، کنسانتره سنگآهن و گلوله فلزی آسیاب قرار دارد؛ با این حال، همچنان گندله بیشترین سهم را در درآمدزایی به خود اختصاص داده است که این رقم بیش از 92 درصد درآمد عملیاتی است. بر این اساس فروش گندله در سال گذشته معادل ۲۳ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان بوده که بیشترین اثرگذاری را در ترکیب درآمدی شرکت به همراه داشته است.
رشد فروش مقداری و افزایش بهرهبرداری
محمد زمانیان افزود: از منظر عملکرد مقداری نیز فولاد سنگان طی سال ۱۴۰۳ موفق شد بیش از ۵ میلیون و ۸۳ هزار تن محصول روانه بازار کند. سهم عمده این رقم به گندله اختصاص داشت که با فروش ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار تن، رشد ۷ درصدی حجم فروش نسبت به سال قبل را رقم زد. این افزایش نهتنها بیانگر بهبود بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی است، بلکه نشاندهنده پایداری در تأمین مواد اولیه و تداوم فعالیت در زنجیره تولید فولاد نیز محسوب میشود.
سودآوری همراه با منابع جانبی
به گفته معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان، در بخش سودآوری، شرکت در سال مالی گذشته توانست سود عملیاتی ۶ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومانی را به ثبت برساند که در مقایسه با سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۹ درصد دارد. یکی از نکات قابلتوجه صورتهای مالی امسال، ظهور ردیف «سایر درآمدها» در محاسبات سود و زیان شرکت است؛ بخشی که عمدتاً ناشی از بهرهبرداری از کامیونهای ملکی و صرفهجویی در برخی هزینههای خرید بوده است.
جهش سود خالص و افزایش سود هر سهم
زمانیان در پایان اظهار داشت: با توجه به سود خالص فولاد سنگان در سال ۱۴۰۳ و همچنین تعداد سهام شرکت، سود پایه هر سهم معادل ۱۷۳ تومان محاسبه شده است؛ عددی که جایگاه این شرکت را در میان بازیگران اصلی صنعت گندلهسازی کشور بیش از پیش تثبیت میکند.
وی با اشاره به قوانین و دستورالعملهای موجود گفت: برخی سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی به جای تسهیل امور، تاثیر منفی بر روند سودآوری شرکتها دارد. سیاستهای ارز تخصیصی و دستورالعملهای متعدد حوزه فروش و گمرک یا بخشنامههای ابلاغی مالی میتواند موجب آشفتگی شود و ضمن سخت نمودن شرایط تصمیمگیری، روند جذب سرمایه را اگر متوقف ننماید آن را کند خواهد کرد و امید میرود این رویکرد اصلاح گردد.
جایگاه پایدار در زنجیره فولاد کشور
محمد زمانیان در پایان اظهار کرد: عملکرد سالانه فولاد سنگان گویای آن است که این شرکت همچنان در صف نخست تولیدکنندگان گندله قرار دارد. تداوم روند افزایشی تولید و فروش، بهویژه در محصول استراتژیک گندله، به فولاد سنگان امکان داده است تا نقش کلیدی خود را در زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور حفظ کرده و به تقویت موقعیت رقابتی خود ادامه دهد.