رکورد تاریخی تولید شکر در خوزستان

به گزارش ایلنا، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی توانست در سال جاری تولید شکر سفید خود را به بیش از ۸۶۶ هزار تن برساند که حدود ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بهره‌برداری به رشدی معادل ۲۵ درصد ظرفیت اسمی نیز دست یابد.

این موفقیت تازه نتیجه تلاش مستمر در بهره‌وری، بهبود روش‌های عملیاتی، و استفاده از ظرفیت کامل کارخانه‌های تصفیه شکر است. عملکرد واحدهای مختلف این شرکت، همراه با افزایش کیفیت شکر خام و بهره‌گیری از منابع داخلی و خارجی شکر خام، موجب شده رکوردی بی‌سابقه در تولید شکر سفید به ثبت برسد؛ رکوردی که فراتر از ظرفیت ۷۰۰ هزار تنی تعریف شده برای سال است.

تولید فراتر از ظرفیت اسمی

ظرفیت اسمی تولید شکر سفید در شرکت مذکور سالانه ۷۰۰ هزار تن است. اما امسال با تصفیه شکر خام حاصل از برداشت نیشکر و واردات شکر خام، تولید واقعی سفید به ۸۶۶ هزار تن رسیده است. این بدان معناست که شرکت توانسته بیش از ۲۰ درصد از ظرفیت تعریف‌شده فراتر رود و احتمال دارد تا پایان سال بهره‌برداری، رشدی معادل ۲۵ درصد ظرفیت اسمی را تجربه کند.

نقش واحدهای تصفیه و تنوع محصول

چهار واحد تصفیه شکر این شرکت سهم‌های متفاوتی در این رشد داشته‌اند:

واحد امیرکبیر با تولید حدود ۲۳۷ هزار تن شکر سفید

دعبل خزاعی با ۲۱۳ هزار تن

فارابی با ۲۰۹ هزار تن

دهخدا با ۲۱۴ هزار تن

علاوه بر شکر سفید، تولید شکر قهوه‌ای، دارویی و طعم‌دار نیز در خطوط جداگانه در دستور کار است، که نشان‌دهنده تنوع محصول و ارتقای بهره‌وری شرکت است.

سهم خوزستان در تأمین شکر کشور

شرکت توسعه نیشکر با تولید مذکور، تقریباً ۴۵ درصد نیاز کشور را از طریق خود تأمین می‌کند. با احتساب تولید سایر شرکت‌های چغندری و واحدهای مشابه در استان خوزستان، سالانه حدود یک میلیون تن شکر تولید می‌شود که بیش از ۵۵ درصد نیاز کل کشور را پاسخگوست.

افزایش توان عملیاتی و عمل به تعهدات تحصیلی

با بهبود روش‌های عملیاتی و بهینه‌سازی کیفیت شکر خام، ظرفیت عملیاتی واحدهای تصفیه شکر که پیش‌تر قادر به تصفیه ۶۰۰ تن در روز بودند، به بیش از ۷۰۰ تن در روز رسیده است. این افزایش در توان عملیاتی روزانه مؤید این است که مجموعه نه تنها ظرفیت نظری را دارد، بلکه در عمل نیز توان عبور از استانداردها را دارد.

چشم‌انداز آینده و اثرات اقتصادی

این روند افزایشی در تولید شکر، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بازتاب توان بالای صنعت نیشکر در شرایط اقتصادی دشوار است؛ صنعتی که با مدیریت بهینه، دانش فنی و اتکا به منابع داخلی توانسته است تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پشت سر بگذارد. افزایش تولید شکر سفید فراتر از ظرفیت اسمی، تنوع محصول با تولید شکر طعم‌دار و دارویی، و عملکرد واحدهای تصفیه همه نشان‌دهنده این است که شرکت توسعه نیشکر در مسیر تحقق چشم‌انداز خودکفایی در شکر و صنایع جانبی قرار دارد.

انتهای پیام/