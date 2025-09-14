به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بانک رفاه کارگران به‌عنوان یکی از سهامداران فولاد مبارکه، امیدوار است تا این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالای خود پیشرفت بیشتری در مسیر توسعه پایدار داشته باشد. پروژه‌های فولاد مبارکه در صنعت فولاد و سایر صنایع وابسته بسیار ارزشمند است، اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده و ظرفیت بسیار مناسبی وجود دارد. امیدواریم با تعامل فولاد مبارکه و بانک رفاه و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سطح همکاری‌ها بیش از گذشته ارتقا یابد.

بانک رفاه کارگران به‌عنوان سومین هلدینگ بزرگ در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای در اختیار دارد که قطعاً در کنار فولاد مبارکه قرار خواهد گرفت تا مدیران این مجموعه بتوانند پروژه‌های خود را با سرعت بیشتری پیش ببرند. این پروژه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال در سطح کشور، از نظر درآمدزایی نیز برای فولاد مبارکه و بانک رفاه کارگران اهمیت دارند.

