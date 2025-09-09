به گزارش ایلنا؛ در شرایطی که صنعت و تولید کشور با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، کارشکنی‌ها و تعلل‌های بی‌پایان بانک مرکزی در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی، آینده این بخش حیاتی را در معرض سقوط قرار داده است. اگر این روند اصلاح نشود، دومینوی تعطیلی واحدهای تولیدی، پیامد اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های ناکارآمد ارزی خواهد بود.

این روزها حال صنعت و تولید کشور اصلاً خوب نیست. واحدهای تولیدی در صف‌های طولانی ۱۵۰ تا ۲۵۰ روزه برای دریافت ارز متوقف مانده‌اند؛ صف‌هایی که نه تنها چرخ صنعت را از حرکت بازداشته، بلکه انگیزه و توان ادامه مسیر را از تولیدکنندگان گرفته است. در حالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین اولویت‌ها و کنترل مصارف ارزی گام‌های مثبت برداشته، بانک مرکزی با تعلل و بی‌توجهی عملاً این تلاش‌ها را خنثی کرده و واحدهای تولیدی را به مرز ورشکستگی کشانده است.

*سقوط صنعت در سایه تعلل بانک مرکزی

بانک مرکزی در حالی مسئول اصلی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی است که عملاً روندی فرسایشی و طاقت‌فرسا را برای تولیدکنندگان رقم زده است. انتظار بیش از ۲۰۰ روزه برای دریافت ارز، چیزی جز مرگ تدریجی صنعت به دنبال نداشته و بسیاری از کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است.

*وزارت صنعت اولویت‌بندی کرده، بانک مرکزی گره زده است

تخصیص اولویت‌ها و نظارت کامل بر مصارف ارزی از سوی وزارت صمت انجام شده، اما حلقه گمشده در این زنجیره، عملکرد بانک مرکزی است که با عدم اجرای تعهدات خود، روند تولید را به بن‌بست رسانده است. این تضاد میان تصمیمات وزارت صنعت و رفتار بانک مرکزی، امروز به کابوس واحدهای تولیدی بدل شده است.

*خطر دومینوی تعطیلی صنایع

اگر این تعلل‌ها ادامه یابد، صنایع کشور در آستانه یک فروپاشی دومینویی قرار خواهند گرفت؛ فروپاشی‌ای که نه‌تنها به بیکاری هزاران کارگر منجر می‌شود، بلکه امنیت اقتصادی و استقلال صنعتی کشور را تهدید خواهد کرد. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است که سیاست‌گذاران ارزی به جای کارشکنی، راهکار فوری برای نجات صنعت کشور ارائه دهند.

انتهای پیام/