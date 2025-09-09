به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، شعب منتخب بانک رفاه در سراسر کشور در این روز از ساعت 8:00 الی 12:00 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه می‌دهند.

از مشتریان گرامی درخواست می‌شود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.

فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

شعب کشیک بانک رفاه کارگران در روز پنج‌شنبه 20 شهریور ماه