فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در روز پنج‌شنبه 20 شهریور ماه اعلام شد

شعب کشیک بانک رفاه کارگران در سراسر کشور در روز پنج‌شنبه 20 شهریور ماه 1404 آماده ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، شعب منتخب بانک رفاه در سراسر کشور در این روز از ساعت 8:00 الی 12:00 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه می‌دهند.  

از مشتریان گرامی درخواست می‌شود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.

فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

شعب کشیک بانک رفاه کارگران در روز پنج‌شنبه 20 شهریور ماه

