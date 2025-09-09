پیام تبریک مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت ولادت پیامبراکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع):
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
مدیرعامل بانک تجارت با صدور پیامی فرارسیدن خجسته میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را به دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر هادی اخلاقی فیضآثار به این شرح است:
ماه فرو مانَد از جمال محمد (ص)
سرو نباشد به اعتدال محمد (ص)
فرارسیدن سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت، محمدمصطفی(ص) و نواده بزرگوارش، حضرت امام جعفر صادق (ع) را به تمامی همکاران ارجمند خود در بانک تجارت، سهامداران، مشتریان عزیز بانک و همه هموطنان تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
هادی اخلاقی فیضآثار
مدیر عامل بانک تجارت