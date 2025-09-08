به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس این گزارش، احمد محکی مشتری شعبه دزفول، عزت اله اعظمی مشتری شعبه گلپایگان و سعید جعفری مشتری شعبه ائل گلی تبریز، 3 برنده یک میلیارد ریالی این قرعه‌کشی بودند که با حضور در شعب مذکور، جوایز خود را دریافت کردند.

