برندگان یک میلیارد ریالی دوازدهمین دوره قرعهکشی سپرده سبای بانک پارسیان؛ همراهی شما، جوایز ارزشمند ما !+فیلم
با برگزاری آیینهای جداگانه و با حضور نمایندگان بانک پارسیان، جوایز 3 برنده یک میلیارد ریالی دوازدهمین دوره قرعهکشی سپرده ارزشمند سبای باشگاه مشتریان این بانک اهدا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس این گزارش، احمد محکی مشتری شعبه دزفول، عزت اله اعظمی مشتری شعبه گلپایگان و سعید جعفری مشتری شعبه ائل گلی تبریز، 3 برنده یک میلیارد ریالی این قرعهکشی بودند که با حضور در شعب مذکور، جوایز خود را دریافت کردند.