در دنیای امروز، برندینگ چیزی فراتر از یک لوگو یا نام تجاری است؛ هویت و داستان کسب‌وکار شماست که شما را از رقبا متمایز می‌کند. انتخاب یک آژانس برندینگ حرفه‌ای می‌تواند به شما کمک کند تا این هویت را به شکلی قدرتمند و ماندگار خلق کنید. در این گزارش، 10 آژانس برتر برندینگ ایران در سال 1404 را معرفی می‌کنیم و اطلاعات به‌روز و دقیقی از خدمات، تماس و ویژگی‌هایشان ارائه می‌دهیم. همچنین، راهنمایی جامع برای انتخاب بهترین آژانس برندینگ به شما ارائه شده است تا تصمیم‌گیری برایتان آسان‌تر شود. اگر به دنبال تحولی در برند خود هستید، این مقاله برای شماست!

جدول بهترین آژانس‌های برندینگ ایران

رتبه نام آژانس شماره تماس وب‌سایت ویژگی برجسته 1 آژانس برندینگ الگو 021-28426686 olgoo.agency تیم متخصص و خلاقیت در اجرا 2 آژانس برندینگ THE 021-88527696-8 the-brandingagency.com متخصص در تدوین استراتژی 3 آژانس 1001 برندینگ 021-22909314 1001branding.com تجربه کاری خوب 4 آژانس برندینگ یونیژن 021-28422320 unigene.co برندینگ با تمرکز بر حوزه فشن 5 آژانس برندینگ ذن 021-28324262 zenbranding.agency تمرکز بر ارائه راه حل 6 آژانس برندینگ ماورای 021-26712681 mavaray.com خدمات جامع و خلاق 7 آژانس برندینگ ایده 021-88348720-3 ideabranding.agency تجربه همکاری با برند های خوب 8 آژانس برندینگ راهبر 09981566870 raahbar.agency تخصص در برندینگ دیجیتال 9 برندسازان ایران 021-88527697-8 iranbrandmakers.com تجربه استراتژیک از سال 1385 10 آژانس برندینگ بمان 021-41185 beman.co طراحی هویت برای 1800+ برند

معرفی بهترین آژانس‌های برندینگ ایران

1. آژانس برندینگ الگو

موقعیت: تهران، سعادت‌آباد، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، بن‌بست احسان غربی، پلاک 2، واحد 2

تهران، سعادت‌آباد، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، بن‌بست احسان غربی، پلاک 2، واحد 2 تماس: ۰۲۱۲۸۴۲۶۶۸۶

۰۲۱۲۸۴۲۶۶۸۶ وب‌سایت: olgoo.agency

olgoo.agency اینستاگرام: @olgoo.agency

از سال 1396، ابتدا با رویکرد خدمات دیزاین و سپس با ارائه راهکارهای جامع در حوزه برندسازی شروع به کار کرده است. آژانس الگو تا امروز با بیش از 100 همکاری موفق با برندهای ایرانی و بین‌المللی، یکی از پیشگامان حوزه برندینگ در ایران است.

خدمات:

تدوین استراتژی برند

طراحی هویت بصری

تولید محتوا و شبکه‌های اجتماعی

طراحی کمپین تبلیغاتی خلاقانه

مشاوره برندینگ و اجرا

شعار: الگوی موفقیت باشید.

2. آژانس برندینگ دِ

موقعیت: تهران، خیابان شهید مطهری، ابتدای خیابان میرعماد، پلاک 1، طبقه 4

تهران، خیابان شهید مطهری، ابتدای خیابان میرعماد، پلاک 1، طبقه 4 تماس: ۰۲۱۸۸۵۲۷۶۹۶ | info@the-brandingagency.com

۰۲۱۸۸۵۲۷۶۹۶ | info@the-brandingagency.com وب‌سایت: the-brandingagency.com

the-brandingagency.com اینستاگرام: @thebrandingagency.ir

این آژانس با تخصص در استراتژی و ارتباطات، به کسب‌وکارها در برقراری ارتباط بهتر کمک می‌کند.

خدمات:

استراتژی برند

تحقیقات بازار

طراحی هویت بصری

3. آژانس 1001 برندینگ

موقعیت: تهران، میرداماد، مصدق (نفت) جنوبی، نبش کوچه دوازده بهمن، ساختمان روزنامه اطلاعات، ورودی شرقی، طبقه نهم

تهران، میرداماد، مصدق (نفت) جنوبی، نبش کوچه دوازده بهمن، ساختمان روزنامه اطلاعات، ورودی شرقی، طبقه نهم تماس: ۰۲۱۲۲۹۰۹۳۱۴ | info@1001branding.com

۰۲۱۲۲۹۰۹۳۱۴ | info@1001branding.com وب‌سایت: 1001branding.com

1001branding.com اینستاگرام: @1001brandingagency

1001 برندینگ با تیمی حرفه‌ای و خدماتی جامع، از استراتژی تا بازاریابی دیجیتال، به خلق و ارتقای برندها کمک می‌کند.

خدمات:

استراتژی برند

طراحی

بازاریابی دیجیتال

4. آژانس برندینگ یونیژن

موقعیت: تهران، خیابان پاسداران، کوچه یکم کوهستان، پلاک 5

تهران، خیابان پاسداران، کوچه یکم کوهستان، پلاک 5 تماس: 02128422320 | موبایل: 0905937309

02128422320 | موبایل: 0905937309 وب‌سایت: unigene.co

unigene.co اینستاگرام: @unigene.co

یونیژن با راه‌حل‌های خلاقانه و سفارشی، خدمات برندینگ جامعی را ارائه می‌دهد.

خدمات:

برندینگ جامع

هویت بصری

مشاوره برند

5. آژانس برندینگ ذن

موقعیت: تهران، اقدسیه، خیابان گلزار، لادن شرقی، 12 متری ولیعصر، بن‌بست قائم، پلاک 7

تهران، اقدسیه، خیابان گلزار، لادن شرقی، 12 متری ولیعصر، بن‌بست قائم، پلاک 7 تماس: 02128324262

02128324262 وب‌سایت: zenbranding.agency

zenbranding.agency اینستاگرام: @zenbranding

خدمات:

تحقیقات برند

توسعه استراتژی

نام‌گذاری و هویت بصری

6. آژانس برندینگ ماورای

موقعیت: تهران، سعادت‌آباد، خیابان باغستان یکم، خیابان گلستان، پلاک 2، واحد 1

تهران، سعادت‌آباد، خیابان باغستان یکم، خیابان گلستان، پلاک 2، واحد 1 تماس: 02126712681 | hello@mavaray.com

02126712681 | hello@mavaray.com وب‌سایت: mavaray.com

خدمات:

مدیریت هنری

استراتژی برند

طراحی گرافیک

7. آژانس برندینگ ایده

موقعیت: تهران، کریمخان زند، خیابان سنایی، خیابان هجدهم (رمضانی)، پلاک 26

تماس: 02188348720

وب‌سایت: ideabranding.agency

اینستاگرام: @ideabranding.agency

آژانس ایده تجربه همکاری با برندهای مطرح را در کارنامه دارد و با تمرکز بر خلاقیت و ارتباط مؤثر، خدمات متنوعی در حوزه استراتژی و هویت برند ارائه می‌دهد.

8. آژانس برندینگ راهبر

موقعیت: تهران، سعادت‌آباد، کوچه 31 غربی (جندونی)، پلاک 21، واحد 2

تهران، سعادت‌آباد، کوچه 31 غربی (جندونی)، پلاک 21، واحد 2 تماس: 09981566870

09981566870 وب‌سایت: raahbar.agency

raahbar.agency اینستاگرام: @raahbarbranding

راهبر با تخصص در برندینگ دیجیتال، خدماتی جامع در این زمینه ارائه می‌دهد.

خدمات:

تحلیل بازار

استراتژی و هویت برند

برندینگ دیجیتال

9. برندسازان ایران

تماس: 02188527697 | موبایل: 09981670816

02188527697 | موبایل: 09981670816 وب‌سایت: iranbrandmakers.com

از سال 1385، این آژانس با مدیریت دکتر مقدم در برندینگ استراتژیک پیشرو است.

خدمات:

مشاوره برند

کمپین‌های تبلیغاتی

تحقیقات بازار

10. آژانس برندینگ بمان

موقعیت: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یکم، پلاک 20

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه یکم، پلاک 20 تماس: 02141185

02141185 وب‌سایت: beman.co

beman.co اینستاگرام: @beman.agency

بمان از سال 1390 تاکنون برای بیش از 1800 برند هویت طراحی کرده است.

خدمات:

طراحی لوگو و هویت بصری

تدوین برندبوک

مشاوره تبلیغات

راهنمای انتخاب بهترین آژانس برندینگ برای کسب‌وکار شما

انتخاب آژانس برندینگ مناسب می‌تواند آینده کسب‌وکار شما را رقم بزند. در ادامه، معیارهایی کلیدی برای تصمیم‌گیری بهتر ارائه شده است:

1. تجربه در صنعت شما

آژانسی را انتخاب کنید که تجربه کار با کسب‌وکارهایی مشابه شما داشته باشد.

مثال: آژانس الگو با بیش از 100 برند در ایران و خارج از ایران همکاری کرده و تجربه متنوعی در صنایع گوناگون دارد.

آژانس الگو با بیش از 100 برند در ایران و خارج از ایران همکاری کرده و تجربه متنوعی در صنایع گوناگون دارد. پیشنهاد: از آژانس بخواهید پروژه‌های مرتبط را نشان دهد.

2. نمونه‌کارهای قوی

بررسی نمونه‌کارها به شما نشان می‌دهد که آیا سبک و کیفیت کار آژانس با نیازهایتان هم‌راستاست.

مثال: 1001 برندینگ در وب‌سایت و اینستاگرام خود نمونه‌کارهای متنوعی از استارتاپ‌ها تا شرکت‌های بزرگ ارائه کرده است.

1001 برندینگ در وب‌سایت و اینستاگرام خود نمونه‌کارهای متنوعی از استارتاپ‌ها تا شرکت‌های بزرگ ارائه کرده است. پیشنهاد: به نتایج پروژه‌ها (مثل افزایش فروش) توجه کنید.

3. خدمات متناسب با نیازها

خدمات آژانس باید با اهداف شما هم‌راستا باشد، چه استراتژی باشد چه طراحی یا دیجیتال.

مثال: آژانس برندینگ the با توجه به تیم متخصص و پیشرو در حوزه در طراحی استراتژی برند قوی عمل می‌کند، در حالی که بمان بیشتر روی هویت بصری تمرکز دارد.

آژانس برندینگ the با توجه به تیم متخصص و پیشرو در حوزه در طراحی استراتژی برند قوی عمل می‌کند، در حالی که بمان بیشتر روی هویت بصری تمرکز دارد. پیشنهاد: نیازهای خود را لیست کنید و با خدمات آژانس مقایسه کنید.

4. نظرات مشتریان

بازخورد مشتریان قبلی نشان‌دهنده قابلیت اعتماد آژانس است.

مثال: ذن به دلیل خدمات ماندگار خود شناخته شده است، که از بازخورد مشتریان پیداست.

ذن به دلیل خدمات ماندگار خود شناخته شده است، که از بازخورد مشتریان پیداست. پیشنهاد: از آژانس بخواهید نظرات مشتریان را ارائه دهد.

5. شفافیت در قیمت‌گذاری

هزینه‌ها باید با بودجه شما سازگار و ارزش خدمات متناسب باشد.

مثال: آژانس الگو در قیمت گذاری شفاف عمل کرده و با تماس و جلسه معارفه می‌توانید پروپوزال قیمتی شفاف و حرفه‌ای دریافت کنید.

آژانس الگو در قیمت گذاری شفاف عمل کرده و با تماس و جلسه معارفه می‌توانید پروپوزال قیمتی شفاف و حرفه‌ای دریافت کنید. پیشنهاد: از چند آژانس پیشنهاد قیمت بخواهید.

6. ارتباط و همکاری

آژانس باید شریکی پاسخگو و همکار باشد، نه فقط یک ارائه‌دهنده خدمات.

مثال: آژانس الگو چابکی و ارتباط قوی را از نقاط قوت خود می‌داند و مفاهمه و ارتباط حرفه ای با کارفرمایان دارد.

آژانس الگو چابکی و ارتباط قوی را از نقاط قوت خود می‌داند و مفاهمه و ارتباط حرفه ای با کارفرمایان دارد. پیشنهاد: در تماس اولیه، کیفیت ارتباط را بسنجید.

در تماس اولیه، کیفیت ارتباط را بسنجید. نکته اضافی: پیشنهاد می‌کنیم جدولی برای مقایسه آژانس‌ها بر اساس این معیارها تهیه کنید. همچنین، برای درک بهتر، با آژانس‌ها تماس بگیرید و مشاوره رایگان بخواهید.

جمع‌بندی

سرمایه‌گذاری روی برندینگ با انتخاب بهترین آژانس، گامی بزرگ به سوی موفقیت است. آژانس‌های معرفی‌شده در این لیست، همگی آماده‌اند تا برند شما را به مرحله بعدی ببرند. با استفاده از راهنمای ارائه‌شده، آژانسی را انتخاب کنید که شریک ایده‌آل شما باشد. همین امروز اقدام کنید، با یکی از این آژانس‌ها تماس بگیرید و آینده برندتان را بسازید!

