مهلت شرکت در آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران تمدید شد
مهلت ثبتنام در فراخوان دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران تا ساعت 24 روز شنبه 22 شهریور ماه تمدید شد. مهلت شرکت در آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران تمدید شد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این فراخوان به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز این بانک در گروههای شغلی "بانکدار شعب"، "مشاغل تخصصی"، "گروه شغلی حوزه فناوری اطلاعات (IT )" و "نگهبان" از میان متقاضیان واجد شرایط منتشر شده است.
متقاضیان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه های رفتاری و تخصصی و انجام سایر مراحل جذب در قالب قرارداد موقت قانون کار (بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی) به منظور اشتغال در واحدهای بانک دعوت به همکاری میشوند.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند از طریق مراجعه به سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 31 شهریور ماه از طریق سامانه ثبتنام قابل دریافت بوده و آزمون کتبی در روز جمعه 4 مهرماه برگزار میشود.
دسترسی به فراخوان دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران از طریق لینک زیر امکانپذیر است.