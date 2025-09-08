فرهاد نیلی تاکید کرد:
بانک تجارت در تامین مالی زنجیرهای سرآمد است
فرهاد نیلی اقتصاددان برجسته در همایش سراسری مدیران و مسئولین بانک تجارت با اشاره به سرآمدی این بانک در تامین مالی زنجیرهای گفت: با اتکاء به این مزیت میتوان در سایر حوزهها نیز پیشتاز بود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، نیلی در این سمینار چشم انداز بانکداری در جهان را با نگاه به آن چیزی که بانکداری ایران به سمت آن حرکت می کند تشریح کرد و افزود: فناوری، سبک زندگی، فینتکها، معماری بانکی، پول و تنظیمگری شش نیروی پیشران هستند که بانکها را می سازد و شکل می دهد و تمام این شش پیشرانه در بوم ایران نیز معنادار است و در واقع ما شاهد یک تکامل تدریجی هستیم.
وی حفظ شان و شخصیت حقوقی بانک را ضروری دانست و گفت: وقتی راجع به این شش پیشرانه صحبت میکنیم در واقع به تعامل آنها با بانکداری نیز پرداختهایم. بهواقع بانکها هیچگاه نباید در قبال این شش پیشرانه منفعل عمل کنند و اگر بانکی منفعل بماند به تدریج حذف خواهد شد.
فرهاد نیلی ادامه داد: اگر بانکی میخواهد آینده را از آن خود کند باید با این پیشرانها به یک تعامل و همزیستی برسد. در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت قلمرو آن بانک گستردهتر شود.
نیلی یادآور شد: داشتن بصیرت لازمه هر کسبوکار است و مراد از بصیرت آن بصیرتی که اقدام آفرین باشد. آنچه ما از هوش مصنوعی میخواهیم این است که سطح بینش ما را از هوش تجاری به سمت هوش مصنوعی سوق دهد.هوش مصنوعی میتواند به ما کمک کند تا رفتارهای نامتعارف را تشخیص دهیم، یعنی هرجا رفتار نامتعارف دیده شد ممکن است به تقلب بیانجامد که قطعاً باید آن را تشخیص داد.
وی همچنین اشاره کرد: هوش مصنوعی به ما کمک میکند تا شخصیسازی خدمات را داشته باشیم و شخصیسازی خدمات در همه صنایع کاربرد دارد. به تعبیر دیگر آنچه که ما برای یک SME یا یک هلدینگ انجام میدهیم با هم متفاوت است. شخصیسازی به خصوص در دو صنعت سلامت و بانکداری روندی است که آینده این دو صنعت را خواهد ساخت و هر کسی که زودتر،کارآمدتر و داده محورتر بتواند شخصیسازی را انجام دهد در بازار جلوتر خواهد بود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف به نقش و اهمیت فناوری اطلاعات هم اشاره داشت و تصریح کرد: بانکی که بتواند به وقت خود از فناوری استفاده کند بازار را از آن خود خواهد کرد. بانکی که از داده به خوبی استفاده میکند آن بانکی است که نیاز مشتری را خوب میشناسد، همانند پزشکی که دارو را در زمان درد تجویز میکند. بنابراین داده مهمترین دارایی استراتژیک برای بانکهاست و در آینده باید از دادههای خود در جریان خلق ارزش استفاده کنیم.
این اقتصاددان کشور تفاوت بانک سنتی با بانک دادهمحور را برشمرد و گفت: در بانکداری داده محور تصمیمات بر اساس بینش خواهد بود نه بر اساس شهود. بانک دادهمحور بانکی است که به الفبای فناوری مجهز است در حالی که بانکهای سنتی بانکهایی تجربه نگر و گذشته نگرند.
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود جایگاه بانک تجارت در حوزه تامین مالی زنجیرهای را مورد اشاره قرار داد و افزود: این بانک خوشبختانه در تامین مالی زنجیرهای سرآمد است. این یک مزیت نسبی بسیار بزرگ برای بانک تجارت است و این جایگاه حاصل سرمایهگذاری هدفمند در این بخش بوده است.
فرهاد نیلی در خاتمه تصریح کرد: DNA تامین مالی شرکتی بر اساس تامین مالی زنجیرهای است. تامین مالی زنجیرهای ریسک بانک را کم میکند، الگوی تکرارپذیر میسازد، ما را به مشتری نزدیک میکند، صرف نقدینگی را با حداقل اثر تورمی دارد و بانک تجارت در این بخش موفق عمل کرده است.