تقدیر از انتشارات بینالمللی گاج در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد
در جریان همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و تجاری ایران که روز پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد، از انتشارات بینالمللی گاج بهعنوان یکی از مجموعههای خصوصی موفق کشور در حوزه آموزش و اقتصاد دانشبنیان تقدیر شد.
به گزارش ایلنا؛ این همایش با حضور وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، مدیران مناطق آزاد و جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار گردید. تمرکز اصلی رویداد بر خصوصیسازی، صادراتمحوری و توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد کشور بود.
انتشارات بینالمللی گاج طی بیش از دو دهه فعالیت، با انتشار بیش از ۱۵۰ میلیون جلد کتاب آموزشی و کمکآموزشی، ایجاد اشتغال گسترده در بخش خصوصی و راهاندازی پلتفرمهای نوین آموزشی همچون «گاجینو»، توانسته است نقشآفرینی پررنگی در تحقق اقتصاد دیجیتال و صادرات فرهنگی داشته باشد.
مسئولان همایش با اشاره به ظرفیتهای گاج در زمینه عرضه محصولات آموزشی در بازارهای منطقهای و بینالمللی، این مجموعه را الگویی برای پیوند آموزش سنتی با فناوری نوین و تقویت صادرات غیرنفتی کشور دانستند.
در پایان مراسم، لوح تقدیر ویژهای به مهندس ابوالفضل جوکار بنیان گذار انتشارات بینالمللی گاج اهدا شد.