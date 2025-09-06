آیین بزرگداشت آغاز 74مین سال فعالیت بانک صادرات ایران برگزار شد/ ​محسن سیفی: بانک صادرات ایران در مسیر دستیابی به جایگاه شایسته در نظام بانکی ثابت‌ قدم است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در آیین گرامیداشت آغاز 74 مین سال فعالیت این بانک، بر تداوم برنامهریزیها و تلاشهای گسترده برای رسیدن به جایگاه واقعی و شایسته در نظام بانکی کشور تأکید کرد و گفت: امروز با همت همکاران صف و ستاد، بانک صادرات ایران در رتبه سوم شبکه بانکی قرار دارد و با عزم جدی، در مسیر دستیابی به جایگاهی بالاتر و شایستهتر گام برمیداریم.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، معاونان، مدیران ارشد و کارکنان بانک در برج سپهر برگزار شد، اظهار داشت: همه تلاشها برای تحقق وعدهها به کار گرفته شده و یکی از مهمترین عوامل تداوم و موفقیت یک سازمان، بزرگاندیشی و حرکت حساب شده است. در طول ۲۵ ماه گذشته اهداف روشنی را دنبال کردیم و امروز میتوانیم بگوییم که در دو بخش اصلاح ساختار مالی و توسعه فناوری اطلاعات، به بخش زیادی از وعدههای خود عمل کردهایم .
وی ادامه داد: اصلاح ساختار مالی بانک که مهمترین اقدام استراتژیک برای آینده بانک به شمار میرفت، با وجود همه دشواریها به سرانجام رسید و با افزایشهای متوالی سرمایه، توانستیم ۱۰۰ درصد اهداف تجهیز منابع را محقق کنیم. بهبود شاخصهای سودآوری نشان میدهد شرایط کنونی بانک نسبت به سالهای گذشته به مراتب بهتر شده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران، افزود: در حوزه زیرساختهای فناوری اطلاعات نیز پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای گذشته حاصل شده و این دستاوردها تنها با تلاش تکتک همکاران صف و ستاد امکانپذیر بوده است.
سیفی با قدردانی از همراهی کارکنان، بازنشستگان، سهامداران، دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و سایر نهادها گفت: بر اساس برنامهریزیها، سال ۱۴۰۴ را به سالی ویژه و ماندگار در تاریخ بانک تبدیل خواهیم کرد. در این سال، بانک صادرات ایران به جایگاه واقعی خود در حوزه برندینگ دست خواهد یافت و اعتماد مشتریان و شرکای بانکی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
وی با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت، تأکید کرد: ما به تاریخ پرافتخار بانک صادرات ایران و همه کسانی که در طول این ۷۳ سال برای پیشرفت آن تلاش کردهاند افتخار میکنیم. نام بانک صادرات ایران با یاد و تلاشهای مرحوم مهندس محمدعلی مفرح بنیانگذار بانک و همچنین ایثار و فداکاری شهدای گرانقدر این مجموعه گره خورده است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پایان از برنامههای در دست اجرا برای تأسیس «موزه بانک صادرات ایران» و برگزاری جشنوارهای با عنوان «نشان مفرح» خبر داد و گفت: این نشان به صورت سالانه به تلاشگران، شاغلان و پیشکسوتان شبکه بانکی و بانک صادرات ایران اهدا خواهد شد.
همزمان با این مراسم که با اجرای موسیقی زنده، پخش مستندی از تاریخ شفاهی بانک و اجرای گروه سرود نوجوانان همراه بود، از یادمان شهدای بانک صادرات ایران و سردیس مرحوم مهندس محمدعلی مفرح در محوطه برج سپهر رونمایی شد.