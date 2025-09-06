آغاز مرحله جدید ساخت نیروگاه های خورشیدی صنعتی و خانگی با تسهیلات بانک ملت
با انقعاد تفاهمنامه جدید بین بانک ملت و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، 170 مگاوات انرژی پاک جدید به شبکه برق کشور اضافه می شود.
بر این اساس، ارائه تسهیلات کم بهره به سرمایه گذاران طرح های نیروگاهی خورشیدی انشعابی و همچنین نیروگاه های با مقیاس متوسط (حداکثر ۱۰ مگاوات) به ترتیب با استفاده از ظرفیت پلتفرم های فروش اینترنتی و یا از طریق برگزاری فراخوان های عمومی فراهم شده است.
این اقدام بانک ملت می تواند گامی بلند و اقدامی مؤثر در راستای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی انرژی در کشور باشد.