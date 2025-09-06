خبرگزاری کار ایران
آغاز مرحله جدید ساخت نیروگاه های خورشیدی صنعتی و خانگی با تسهیلات بانک ملت

با انقعاد تفاهمنامه جدید بین بانک ملت و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، 170 مگاوات انرژی پاک جدید به شبکه برق کشور اضافه می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، در ادامه همکاری بانک ملت به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات تولید و اشتغال قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با وزارت نیرو (ساتبا) جهت پرداخت وام به ۳۴ متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی جمعا به ظرفیت 170 مگاوات و با ارزش تسهیلاتی ۲۱ هزار میلیارد ریال، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) مجددا نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت یارانه سود تسهیلات به ارزش ۱۹ هزار میلیارد ریال، اقدام کرده است.

بر این اساس، ارائه تسهیلات کم بهره به سرمایه گذاران طرح های نیروگاهی خورشیدی انشعابی و همچنین نیروگاه های با مقیاس متوسط (حداکثر ۱۰ مگاوات) به ترتیب با استفاده از ظرفیت پلتفرم های فروش اینترنتی و یا از طریق برگزاری فراخوان های عمومی فراهم شده است.

این اقدام بانک ملت می تواند گامی بلند و اقدامی مؤثر در راستای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی انرژی در کشور باشد.

 

