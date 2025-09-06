آغاز مرحله جدید ساخت نیروگاه های خورشیدی صنعتی و خانگی با تسهیلات بانک ملت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در ادامه همکاری بانک ملت به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات تولید و اشتغال قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با وزارت نیرو (ساتبا) جهت پرداخت وام به ۳۴ متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی جمعا به ظرفیت 170 مگاوات و با ارزش تسهیلاتی ۲۱ هزار میلیارد ریال، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) مجددا نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت پرداخت یارانه سود تسهیلات به ارزش ۱۹ هزار میلیارد ریال، اقدام کرده است.