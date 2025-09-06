خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قدردانی وزیر ارشاد از بانک ملت برای مشارکت در ارائه خدمت فرهنگ‌کارت

قدردانی وزیر ارشاد از بانک ملت برای مشارکت در ارائه خدمت فرهنگ‌کارت
کد خبر : 1682612
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از خدمت فرهنگ‌کارت از تلاش های بانک ملت برای عمل به مسوولیت های اجتماعی خود در قبال اصحاب فرهنگ و هنر قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروژه فرهنگ‌کارت را آغازی برای گسترش همکاری ها میان بانک ملت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: با همکاری این وزارتخانه و بانک ملت 100 هزار فقره فرهنگ‌کارت برای هنرمندان، فرهیختگان و اهالی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر کشور صادر خواهد شد و با گسترش همکاری ها میان این دو مجموعه شاهد فرصت سازی بیشتری برای مصرف فرهنگی و بهره مندی این قشر از ثمرات تعاملات آتی خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، مراسم رونمایی از فرهنگ‌کارت روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل بانک ملت برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی