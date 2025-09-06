به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پروژه فرهنگ‌کارت را آغازی برای گسترش همکاری ها میان بانک ملت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توصیف کرد و اظهار داشت: با همکاری این وزارتخانه و بانک ملت 100 هزار فقره فرهنگ‌کارت برای هنرمندان، فرهیختگان و اهالی و فعالان حوزه فرهنگ و هنر کشور صادر خواهد شد و با گسترش همکاری ها میان این دو مجموعه شاهد فرصت سازی بیشتری برای مصرف فرهنگی و بهره مندی این قشر از ثمرات تعاملات آتی خواهیم بود.