کرمان موتور در لیست خریداران سایپا باقی ماند

به گزارش ایلنا، خصوصی‌سازی سایپا، دومین خودروساز بزرگ ایران، به یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین پروژه‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است. واگذاری ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا از ابتدای امسال اعلام شد و در پی آن، چندین شرکت معتبر از جمله کرمان موتور و هلدینگ دات‌وان متعلق به بابک زنجانی، به عنوان متقاضیان اصلی خرید این سهام شناخته شدند.

در یک هفته گذشته دو مسئله مهم درباره خصوصی سازی سایپا مطرح شد؛ نخست بحث تقدم و تاخر واگذاری سهام بود که به عقیده کارشناسان بازار خودرو و سرمایه، تصمیم منطقی‌تر در ابتدا واگذاری سهام ایدرو و سپس سهام تودلی که حدود ۴۲ درصد است. و موضوع دوم هم از زبان رئیس سازمان خصوصی سازی منتشر شد که از آمادگی کرمان موتور برای حضور در فرآیند خرید سهام سایپا خبر داد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگویی با بورس24 در 12 شهریور ۱۴۰۴ تأیید کرد کرمان موتور آمادگی خود برای حضور در این فرآیند را اعلام کرده است. همچنین، بحث‌هایی مطرح شد که دولت ممکن است ابتدا سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را واگذار کند. این پیشنهاد از این منظر حائز اهمیت است که ایدرو حدود ۱۶.۸ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد و واگذاری این بخش می‌تواند گامی کم‌هزینه‌تر و عملیاتی‌تر برای خریداران باشد. به این ترتیب، فشار مالی سنگین خرید کل سهام و تأثیر آن بر نقدینگی صنعت خودرو تا حدی کاهش می‌یابد و مسیر واگذاری آسان‌تر و سریع‌تر خواهد شد. همچنین ادامه راه مدیریت و سرمایه گذاری خریدار سایپا را برای آغاز اداره سایپا راحتتر می‌کند.

سرنوشت خصوصی سازی سایپا هم ‌اکنون نیازمند تصمیم‌گیری سریع و راهبردی است؛ چرا که تعلل و طولانی شدن این فرآیند، بدون شک آثار منفی و پرهزینه‌ای به همراه خواهد داشت. واگذاری سهام باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم به تأمین مالی پایدار برای دولت بینجامد و هم آینده‌ای روشن و قابل ‌اطمینان برای سایپا رقم بزند. در این میان، کرمان موتور با سابقه، قابلیت‌ها و حضور فعال در بازار سرمایه و صنعت خودروسازی، یکی از متقاضیان جدی پیش روی دولت برای دستیابی به این هدف است. تصمیم گیری در مورد فرآیند واگذاری 42% سهام بلوکی از طریق بورس، پس از واگذاری مدیریت بخش خصوصی می‌تواند سیر بهتری را طی کند.

در نهایت، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت سهام سایپا برای صنعت خودرو و اقتصاد ملی حیاتی است و تأخیر بیشتر، ضرر و زیان مضاعفی بر دولت، سهامداران و مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد. خصوصی‌سازی موفق سایپا می‌تواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی کشور و رونق اقتصادی ایجاد کند.

