مهلت اعتبارسنجی ثبت نام خودروهای برقی وارداتی در بانک سپه تمدید شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه می‌توانند در بازه زمانی پنجم تا هفدهم شهریورماه با ایجاد میانگین 500 میلیون تومانی به صورت غیرحضوری و از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir نسبت به ثبت نام خودروهای برقی اقدام نمایند.

شایان ذکر است، در اجرای این طرح مسدودسازی و وکالتی نمودن حساب صورت نمی‌گیرد و صرفاً اعتبارسنجی و تایید میانگین موجودی سپرده در بازه زمانی تعیین شده توسط بانک سپه انجام می شود.