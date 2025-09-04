مهلت اعتبارسنجی ثبت نام خودروهای برقی وارداتی در بانک سپه تمدید شد
مهلت اعتبارسنجی ثبت نام خودروهای برقی وارداتی در بانک سپه تا هفدهم شهریورماه تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، متقاضیان و مشتریان بانک سپه میتوانند در بازه زمانی پنجم تا هفدهم شهریورماه با ایجاد میانگین 500 میلیون تومانی به صورت غیرحضوری و از طریق همراه بانک و لینک Ib.banksepah.ir نسبت به ثبت نام خودروهای برقی اقدام نمایند.
شایان ذکر است، در اجرای این طرح مسدودسازی و وکالتی نمودن حساب صورت نمیگیرد و صرفاً اعتبارسنجی و تایید میانگین موجودی سپرده در بازه زمانی تعیین شده توسط بانک سپه انجام می شود.
|
مهلت ثبت درخواست مشارکت
|
از
|
تا
|
چهارشنبه
1404.06.05
|
ساعت 23:59
دوشنبه 1404.06.17