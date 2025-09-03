هزینه زندگی در دبی به تومان (جزئیات مخارج برای فرد مجرد و خانواده)

هزینه زندگی در دبی به تومان

اگر تصور کنیم یک شهروند به صورت اقتصادی زندگی می‌کند، حداقل هزینه ماهانه به‌ طور میانگین برابر با ۱۲،۰۰۰ درهم می‌شود که بر اساس نرخ ارز ۷ شهریور ماه (دلار ۱۰۱،۹۵۰ تومان و درهم ۲۷،۷۵۰ تومان)، معادل حدود ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان (حدود ۳۲۶۷ میلیون دلار) می‌شود. در ادامه، به بررسی دقیق هزینه زندگی در دبی و قیمت آپارتمان در دبی به درهم خواهیم پرداخت.

هزینه زندگی در دبی برای فرد مجرد

هزینه زندگی در دبی بسته به سبک زندگی و منطقه‌ای که در آن سکونت دارید، متفاوت خواهد بود. به طور کلی، هزینه‌های زندگی در دبی برای فرد مجرد حدود ۱۰،۰۵۰ درهم است:

فعالیت هزینه به درهم هزینه به دلار هزینه به تومان اجاره آپارتمان یک ‌خوابه در منطقه متوسط ۵،۵۰۰ ۱۴۹۷ ۱۵۲،۶۲۵،۰۰۰ قبوض آب، برق و گاز ۶۰۰ ۱۶۳ ۱۶،۶۵۰،۰۰۰ اینترنت خانگی (با سرعت مناسب) ۳۵۰ ۹۵ ۹٬۷۱۲٬۵۰۰ غذا و مواد خوراکی (سوپرمارکت + غذای بیرون) ۲،۰۰۰ ۵۴۴ ۵۵٬۵۰۰٬۰۰۰ حمل‌ونقل (ترکیبی مترو، تاکسی، Careem) ۶۰۰ ۱۶۳ ۱۶٬۶۵۰٬۰۰۰ بیمه درمانی پایه ۵۰۰ ۱۳۶ ۱۳٬۸۷۵٬۰۰۰ سایر هزینه‌ها (پوشاک، تفریح، خرید جانبی) ۵۰۰ ۱۳۶ ۱۳٬۸۷۵٬۰۰۰ جمع کل ماهانه ۱۰،۰۵۰ ۲،۷۳۶ ۲۷۸،۸۸۷،۵۰۰

هزینه زندگی در دبی برای خانواده دو نفره

جزییات مربوط به هزینه زندگی دو نفره را در جدول پایین می‌توانید بخوانید:

فعالیت هزینه به درهم هزینه به دلار هزینه به تومان اجاره آپارتمان دو خوابه ۱۰،۵۰۰ ۲،۸۵۸ ۲۹۱،۳۷۵،۰۰۰ قبوض آب، برق و گاز ۱،۵۰۰ ۴۰۸ ۴۱،۶۲۵،۰۰۰ اینترنت خانگی (با سرعت مناسب) ۷۰۰ ۱۹۱ ۱۹،۴۲۵،۰۰۰ غذا و مواد خوراکی (سوپرمارکت + غذای بیرون) ۴،۰۰۰ ۱،۰۸۹ ۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰ حمل‌ونقل (ترکیبی مترو، تاکسی، Careem) ۱،۲۰۰ ۳۲۷ ۳۳،۳۰۰،۰۰۰ بیمه درمانی پایه ۱،۰۰۰ ۲۷۲ ۲۷،۷۵۰،۰۰۰ سایر هزینه‌ها (پوشاک، تفریح، خرید جانبی) ۱،۰۰۰ ۲۷۲ ۲۷،۷۵۰،۰۰۰ جمع کل ماهانه ۱۹،۹۰۰ ۵،۴۱۷ ۵۵۲،۲۲۵،۰۰۰

هزینه زندگی در دبی برای خانواده ۴ نفره

دبی برای خانواده‌های چهار نفره هزینه‌های متفاوتی دارد که بسته به سبک زندگی متغیر است:

دسته هزینه محدوده هزینه (درهم) محدوده هزینه (دلار) محدوده هزینه (میلیون تومان) اجاره آپارتمان دو خوابه ۷،۵۰۰ – ۱۰،۵۰۰ ۲،۰۴۱ - ۲،۸۵۸ ۲۰۸.۱ - ۲۹۱.۳ خوراک و مواد غذایی ۴،۰۰۰ - ۶،۰۰۰ ۱،۰۸۹ - ۱،۶۳۳ ۱۱۱ - ۱۶۶.۵ رستوران و کافه ۱،۵۰۰ - ۳،۰۰۰ ۴۰۸ - ۸۱۷ ۴۱.۶ - ۸۳.۲ حمل‌ونقل عمومی ۱،۰۰۰ - ۱،۵۰۰ ۲۷۲ - ۴۰۸ ۲۷.۷ - ۴۱.۶ تاکسی/اسنپ ۱،۲۰۰ - ۲،۰۰۰ ۳۲۷ - ۵۴۴ ۳۳.۳ - ۵۵.۵ خودرو شخصی ۲،۵۰۰ ۶۸۰ ۶۹.۳ مدارس (۲ فرزند) ۵،۰۰۰ - ۱۵،۰۰۰ ۱،۳۶۱ - ۴،۰۸۳ ۱۳۸.۷ - ۴۱۶.۲ بیمه درمانی (خانوادگی) ۲،۰۰۰ - ۳،۵۰۰ ۵۴۴ - ۹۵۳ ۵۵.۵ - ۹۷.۱ تفریحات و سرگرمی ۲،۰۰۰ - ۴،۰۰۰ ۵۴۴ - ۱،۰۸۹ ۵۵.۵ - ۱۱۱ قبوض (آب، برق، اینترنت) ۱،۵۰۰ - ۲،۵۰۰ ۴۰۸ - ۶۸۰ ۴۱.۶ - ۶۹.۳ هزینه‌های متفرقه ۱،۰۰۰ - ۲،۰۰۰ ۲۷۲ - ۵۴۴ ۲۷.۷ - ۵۵.۵ مجموع ماهانه ۲۹،۲۰۰ - ۵۰،۰۰۰ ۷،۹۴۸ - ۱۳،۶۱۰ ۸۱۰.۳ - ۱،۳۸۷.۵

لیست هزینه های زندگی در دبی

هزینه اجاره خانه، حمل و نقل، خورد و خوراک، بدون در نظر گرفتن قیمت خانه در دبی و ... از جمله هزینه‌هایی هستند که برای زندگی در دبی باید آن‌ها را پرداخت کنید:

هزینه اجاره خانه

دبی محله‌های متنوعی دارد و طیف انتخاب گسترده‌ای از مناطق لوکس تا مناطق اقتصادی برای افراد فراهم شده است. در جدول زیر، میانگین هزینه اجاره ماهانه ارائه شده است:

نوع ملک موقعیت متوسط (درهم) موقعیت متوسط (دلار) موقعیت متوسط (تومان) موقعیت لوکس (درهم) موقعیت لوکس (دلار) موقعیت لوکس (تومان) استودیو ۳،۸۰۰ – ۵،۸۰۰ ۳۷۲ – ۵۷۰ ۱۰۵.۴ – ۱۶۰.۹ میلیون ۷،۰۰۰ – ۹،۰۰۰ ۶۸۷ – ۸۸۲ ۱۹۴.۲ – ۲۴۹.۷ میلیون آپارتمان یک خوابه ۵،۲۰۰ – ۷،۵۰۰ ۵۱۰ – ۷۳۶ ۱۴۴.۳ – ۲۰۸.۱ میلیون ۹،۰۰۰ – ۱۳،۵۰۰ ۸۸۲ – ۱،۳۲۳ ۲۴۹.۷ – ۳۷۴.۶ میلیون آپارتمان ۲ خوابه ۷،۵۰۰ – ۱۰،۵۰۰ ۷۳۶ – ۱،۰۳۰ ۲۰۸.۱ – ۲۹۱.۶ میلیون ۱۳،۵۰۰ – ۲۰،۰۰۰ ۱،۳۲۳ – ۱،۹۶۱ ۳۷۴.۶ – ۵۵۵.۰ میلیون ویلا ۳ خوابه ۱۵،۰۰۰ – ۲۲،۰۰۰ ۱،۴۷۱ – ۲،۱۵۸ ۴۱۶.۲ – ۶۱۰.۵ میلیون ۲۸،۰۰۰ – ۴۵،۰۰۰ ۲،۷۴۶ – ۴،۴۱۳ ۷۷۷.۰ – ۱،۲۴۸.۷ میلیون

هزینه خورد و خوراک

اگر معمولا مواد غذایی را از سوپرمارکت تهیه کرده و در خانه آشپزی می‌کنید، هزینه کمتری خواهید داشت. اما اگر همیشه در رستوران لوکس غذا می‌خورید، هزینه خورد و خوراک شما افزایش پیدا خواهد کرد:

نوع هزینه هزینه به درهم هزینه به دلار محدوده هزینه (میلیون تومان) خرید ماهانه مواد غذایی برای یک نفر ۱،۲۰۰ – ۱،۸۰۰ ۳۲۷ - ۴۹۰ ۳۳.۳ – ۴۹.۹ هر وعده غذایی در رستوران اقتصادی ۳۵ – ۶۰ ۱۰ – ۱۶ ۰.۹ - ۱.۶ وعده غذایی کامل برای دو نفر در رستوران متوسط ۱۸۰ – ۳۰۰ ۴۹ – ۸۲ ۴.۹ - ۸.۳ یک وعده فست‌فود (مثل مک ‌دونالد یا KFC) ۳۰ – ۴۵ ۸ – ۱۲ ۰.۸ - ۱.۲

هزینه حمل و نقل

حمل‌ونقل عمومی، مانند مترو، اتوبوس و تاکسی، گزینه‌ای اقتصادی و راحت است، اما خودروی شخصی آزادی بیشتری به همراه دارد:

