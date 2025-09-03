خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
دومین رویداد جایزه رعنا با رویکرد حمایت از مناطق محروم برگزار می‌شود

دومین رویداد جایزه رعنا با رویکرد حمایت از مناطق محروم برگزار می‌شود
دومین رویداد جایزه رعنا با محوریت سلامت و رفع سوءتغذیه و با رویکرد حمایت از مناطق محروم در تابستان امسال برگزار می‌شود.

محورهای اصلی این رویداد شامل رفع سوءتغذیه، بهداشت، خدمات پزشکی، تجهیزات پزشکی و دارو است. در رویداد پیش‌رو حداقل یک میلیارد تومان برای طرح‌های میدانی و ۵۰ میلیون تومان برای مقالات، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های منتخب در نظر گرفته شده که به تیم‌ها یا نفرات برگزیده اعطا می‌شود.

شعار این رویداد «نوآوری برای برابری» است و در همین راستا هدف از برگزاری آن رفع نیازهای مناطق محروم با استفاده از طرح‌های نوآورانه و فناورانه‌ است. مخاطبان این رویداد همه افراد، تیم‌های استارتاپی، سازمان‌های مردم نهاد و تمام مجموعه‌هایی که در حوزه نوآوری اجتماعی و خدمت‌رسانی به مناطق محروم فعالیت می‌کنند یا صاحب طرح یا پروژه‌های اجرایی و مستند هستند. علاقه‌مندان و متقاضیان می‌توانند تا ۲۰ شهریور از طریق سایت رعنا برای ثبت‌نام در رویداد اقدام کنند.

لازم به ذکر است که طرح‌های ارسالی در دو سطح طرح‌های اجرا شده و پژوهش‌های مرتبط با این حوزه دسته‌بندی می‌شود. در سطح اول طرح‌هایی که نوآورانه و فناورانه باشند، موضوعشان مرتبط با مناطق محروم باشد، قبلا اجرا شده باشد یا قابلیت اجرا داشته باشند شانس بیشتری برای پذیرفته شدن دارند. اما در سطح دوم پژوهش‌هایی که موضوع مرتبط با مناطق محروم دارند، راه حل‌ مرتبطی را برای حل مسائل ارائه می‌دهند و قابلیت اجرا شدن دارند فرصت و شانس بیشتری برای پذیرفته شدن دارند. 

دومین رویداد رعنا روز ۲۵ شهریور با همراهی ۱۰۰استارت‌آپ و موسسه دانش بنیان برکت از ساعت ۱۴ تا ۱۸:۳۰ در مرکز رویدادهای ۱۰۰استارت‌آپ برگزار می‌شود و برندگان در همان روز مشخص می‌شوند.

