امکان استعلام و پرداخت خلافی خودرو در اپلیکیشن «بله» فراهم شد

این خدمت با اتصال مستقیم به سامانه پلیس راهور، اطلاعات به‌روز و دقیقی از میزان تخلفات رانندگی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

جزئیات تخلفات شامل زمان، مکان و نوع جریمه به‌طور کامل نمایش داده می‌شود و کاربران می‌توانند پرداخت تجمیعی یا انتخابی (موردی) را انجام دهند. این ویژگی به‌ویژه برای رانندگانی که به دنبال صرفه‌جویی در زمان و تسهیل امور روزمره خود هستند، کاربرد فراوانی دارد.

علاوه بر این، در بازوی خدمات خودروی اپلیکیشن «بله»، امکانات متنوع دیگری از جمله: استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی، استعلام وضعیت معاینه فنی، پیگیری وضعیت کارت سوخت، و مقایسه و خرید خودرو نیز ارائه می‌شود. به این ترتیب، کاربران بدون نیاز به مراجعه به وب‌سایت‌ها و سامانه‌های مختلف، می‌توانند مجموعه‌ای از خدمات مرتبط با خودرو را یکجا دریافت کنند.

برای استفاده از این سرویس، کافی است کاربران پس از ورود به اپلیکیشن بله، به بخش «خدمات» و سپس بازوی «استعلام وضعیت‌ها» مراجعه کرده و فرآیند استعلام خلافی خودرو را آغاز کنند. همچنین دسترسی مستقیم به این سرویس از طریق نام کاربری @Car_Services_Bot در اپلیکیشن نیز امکان‌پذیر است.

پرداخت جرایم نیز از طریق درگاه‌های امن بانکی انجام می‌شود و تمامی سوابق تراکنش‌ها در اپلیکیشن ذخیره خواهد شد.

این خدمت جدید، گامی مهم در توسعه خدمات غیرحضوری اپلیکیشن «بله» و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به مراکز پلیس +۱۰ محسوب می‌شود.