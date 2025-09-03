امکان استعلام و پرداخت خلافی خودرو در اپلیکیشن «بله» فراهم شد
اپلیکیشن «بله» بهعنوان یکی از پلتفرمهای جامع خدمات مالی و ارتباطی بانک ملی ایران، امکان استعلام و پرداخت آنلاین خلافی خودرو را به فهرست خدمات خود افزود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، کاربران این اپلیکیشن میتوانند تنها با وارد کردن شماره پلاک خودرو، از میزان جرایم رانندگی خود مطلع شده و در صورت تمایل، آنها را بهصورت آنلاین پرداخت کنند.
این خدمت با اتصال مستقیم به سامانه پلیس راهور، اطلاعات بهروز و دقیقی از میزان تخلفات رانندگی در اختیار کاربران قرار میدهد.
جزئیات تخلفات شامل زمان، مکان و نوع جریمه بهطور کامل نمایش داده میشود و کاربران میتوانند پرداخت تجمیعی یا انتخابی (موردی) را انجام دهند. این ویژگی بهویژه برای رانندگانی که به دنبال صرفهجویی در زمان و تسهیل امور روزمره خود هستند، کاربرد فراوانی دارد.
علاوه بر این، در بازوی خدمات خودروی اپلیکیشن «بله»، امکانات متنوع دیگری از جمله: استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی، استعلام وضعیت معاینه فنی، پیگیری وضعیت کارت سوخت، و مقایسه و خرید خودرو نیز ارائه میشود. به این ترتیب، کاربران بدون نیاز به مراجعه به وبسایتها و سامانههای مختلف، میتوانند مجموعهای از خدمات مرتبط با خودرو را یکجا دریافت کنند.
برای استفاده از این سرویس، کافی است کاربران پس از ورود به اپلیکیشن بله، به بخش «خدمات» و سپس بازوی «استعلام وضعیتها» مراجعه کرده و فرآیند استعلام خلافی خودرو را آغاز کنند. همچنین دسترسی مستقیم به این سرویس از طریق نام کاربری @Car_Services_Bot در اپلیکیشن نیز امکانپذیر است.
پرداخت جرایم نیز از طریق درگاههای امن بانکی انجام میشود و تمامی سوابق تراکنشها در اپلیکیشن ذخیره خواهد شد.
این خدمت جدید، گامی مهم در توسعه خدمات غیرحضوری اپلیکیشن «بله» و کاهش نیاز به مراجعه حضوری به مراکز پلیس +۱۰ محسوب میشود.