به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده با اشاره به این که براساس برنامه ریزی ها و سیاست های دولت، در مسیر خروج از بنگاه داری، واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک قدم برمی داریم، گفت: یکی از اولویت ها و مهمترین دستور کار در بانک، خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک است که بنا داریم تا پایان سال این هدف با سرعت بیشتری محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که خروج از بنگاه داری براساس سیاست های دولت و اهداف بانک صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: با ریل گذاری های جدید در مسیر واگذاری قانونی شرکت ها هستیم و در این مسیر هیچ گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

نجارزاده در ادامه با بیان این که اقدامات و عملکرد بانک در واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه در خور توجه است، افزود: پرداختن به بانکداری به جای بنگاه داری به عنوان یک استراتژی، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است و همه شرکت های بانک باید از سیاست های جدید بانک تمکین کنند.

وی با بیان این مطلب که انضباط مالی در تمامی بخش های بانک با اهمیت است و این سیاست باید سرلوحه تمام امور شرکت های تابعه باشد، افزود: با توجه به تدوین راهبردها و سیاست های بانک، انضباط مالی در تمامی شرکت های بانک یک رکن اصلی است و تمرکز حساب های شرکت های تابعه در بانک ملی ایران یک ضرورت است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به روند واگذاری بنگاه ها در سال جاری، اعلام کرد: با اصلاح روش ها و فرآیندها، این روند شتاب خواهد گرفت.

وی از همه مدیران شرکت های تابعه بانک خواست تا با کار گروهی، خردجمعی و هم افزایی به تکمیل زنجیره ارزش در بانک و تحقق اهداف کمک کنند.

گفتنی است، بانک ملی ایران در راستای ارتقای نظام مالی کشور با هدف خروج از بنگاه داری و در راستای تحقق برنامه واگذاری ها، سهام بسیاری از شرکت های تابعه و وابسته به خود را نیزعرضه کرد.

در این راستا با بررسی‌های صورت گرفته، ۲۵ شرکت که بانک ملی ایران مالکیت تمام یا بخشی از سهام آن را بر عهده داشته، عرضه و واگذار کرده است. در واقع این میزان از واگذاری ها از سوی بانک ملی نشان می‌دهد که سیاست‌های این بانک از بنگاهداری رسما به سوی بانکداری نوین تغییر پیدا کرده است.

آنچه که مسلم است این است که بانک ملی ایران بمنظور رشد اقتصادی کشور با تداوم تلاش های بی وقفه مصمم است گام های موثر و مفیدی را بردارد.

انتهای پیام/