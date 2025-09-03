همکاری راهبردی بانک تجارت با گروه صنعتی رازی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار در این دیدار گفت: ما به دنبال ایجاد یک رابطه پایدار و استراتژیک با گروه صنعتی رازی هستیم. هدف ما تنها ارائه خدمات بانکی نیست، بلکه همراهی و حمایت از رشد و توسعه این گروه در مسیر تولید و اشتغالزایی را از مهم‌ترین اهداف این همکاری می‌دانیم.

وی با اشاره به ارائه محصولات جدید بانک تجارت افزود:این بانک همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، توانسته با تولید و ارائه محصولات اعتباری جدید، مجموعه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به روشی اصولی و حرفه‌ای تامین مالی کند.در این شیوه، تمام ارکان تولید و حلقه‌های زنجیره تامین از مزایای این محصولات اعتباری منتفع می‌شوند.

اخلاقی همچنین بر ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات ارزی، جهت تامین مالی نقدی گروه صنعتی و تجاری رازی تاکید کرد.

مدیرعامل بانک تجارت در پایان گفت: این جلسه نقطه عطفی در روابط میان دو مجموعه بزرگ به شمار می رود و انتظار می‌رود شاهد افزایش تعاملات و تسهیل خدمات مالی برای شرکت‌های زیرمجموعه گروه رازی و تقویت بخش خصوصی و رونق اقتصادی در کشور باشیم.

عضو هیات مدیره گروه صنعتی رازی نیز در این دیدار با بیان اینکه گروه رازی همواره به دنبال شرکای مطمئن و توانمند برای پیشبرد اهداف خود است،گفت: همکاری با بانک تجارت این امکان را می‌دهد که از ظرفیت‌ها و خدمات متنوع بانکی بهره‌مند شویم و در نتیجه، فعالیت‌های خود را با سرعت و دقت بیشتری گسترش دهیم.

در ابتدای این دیدار رضا اسکندری زنجانی مدیر شعب استان زنجان، با ارائه گزارشی از همکاری شرکت‌های گروه صنعتی رازی و بانک تجارت گفت: گروه رازی از مشتریان ارزنده این بانک در استان زنجان است و ما همواره تلاش داریم با ارائه خدمات مورد نیاز رضایت حداکثری این مجموعه را جلب کنیم.