با هدف افزایش خدمات و تشابه حداکثری قابلیت های وب اپلیکیشن سامانه همراه بانک با اپلیکیشن، نسخه جدید وب اپلیکیشن همراه بانک ملت منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این وب اپلیکیشن که از طریق آدرس mobileweb.bankmellat.ir در دسترس است، نیازهای مشتریان دارای تلفن همراه با سیستم عامل iOS را برطرف خواهد کرد.

امکان افتتاح غیرحضوری حساب برای تمامی مشتریان (اعم از مشتریان فاقد یا دارای حساب)، مشاهده امتیاز و انتقال اعتبار طرح تسهیلاتی گردونه، دریافت وجوه حق تقدم شرکت های سهامی و صدور گواهی تمکن مالی از جمله قابلیت های این وب اپلیکیشن است.

در عین حال با هدف بهبود عملکرد وب اپلیکیشن سامانه همراه بانک، برخی تغییرات ظاهری در این سامانه ایجاد شده است.

بر اساس این گزارش، انتقال وجه، خدمات قبوض، خدمات تسهیلات، خدمات شارژ و بسته اینترنتی، خدمات چک، خدمات کارت، خدمات بانکداری باز، مدیریت بازار سرمایه از مهم ترین بخش های این وب اپلیکیشن هستند.

این گزارش حاکی است، امکان فعال سازی غیرحضوری سامانه همراه بانک با دو روش استفاده از اطلاعات کارت بانک ملت و برنامه کاربردی امضای ملت نیز در این وب اپلیکیشن فراهم است.

 

