به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:

حضرت امام حسن عسکری(ع) با ویژگی‌های برجسته‌ای چون علم و تقوا، در زمانه‌ای که جامعه اسلامی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بود، با تدبیر و بصیرت خود در راستای حفظ اصول اسلام ناب محمدی(ص) و مکتب پویای شیعه گام برداشتند.

آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) نیز برای تمامی مسلمانان به ویژه شیعیان، آغاز دوره‌ای جدید و پرامید است. انتظار ظهور آن حضرت در حالی که جامعه بشری نیازمند عدل و انصاف است، نقطه‌عطفی در تاریخ بشریت و دنیای اسلام به شمار می‌رود. امید به ظهور امام مهدی(عج) همواره در دل‌های مسلمانان زنده است و به آن‌ها قدرت تحمل سختی‌ها و امید به آینده‌ای روشن‌تر را نوید می‌بخشد.

سالروز ولایت‌عهدی و آغاز بیعت با آخرین پیشوای معصوم از خاندان نبوت و امامت را به تمامی پیروان آن حضرت و جویندگان عدالت و رستگاری تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. این روز بزرگ، سرآغاز مسیری است که در آن نور هدایت و عدل الهی، دل‌های مشتاق را به سوی سعادت و کمال می‌کشاند.

اسماعیل للـه‌گانی