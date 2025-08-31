حمایت از تولید در اولویت برنامه ها است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیرعامل این بانک در سفر یک روزه به لرستان به عنوان نماینده وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح ها و پروژه های اقتصادی که با مشارکت بانک ساخته شده است، بازدید کرد.

مدیرعامل بانک در دیدار با دکتر شاهرخی، استاندار لرستان گفت: بانک رفاه کارگران به عنوان سومین هلدینگ بزرگ کشور و تعامل با صندوق های بازنشستگی کشور از ظرفیت های بالایی برای حمایت از تولید و بنگاه های اقتصادی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته دارد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: لرستان دارای ظرفیت های ویژه ای در حوزه های گردشگری، کشاورزی، صنعتی و ... است و بانک رفاه می تواند در تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، انتشار اوراق دولتی و گواهی سپرده خاص برای طرح های توسعه ای و اقتصادی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به ویژه در حوزه هایی نظیر ایجاد نیروگاه خورشیدی و کمک به رفع ناترازی های انرژی، به فعالان اقتصادی استان کمک کند.

وی ادامه داد: بانک رفاه برای حمایت از تولید کننده ها، سامانه هایی نظیر وایب و رفاه کار را طراحی و اجرایی کرده است و با ابزارهایی نظیر کارت رفاهی که در اختیار مشتریان و خانوارهای کشور قرار می گیرد، رونق تولید و حمایت از تولیدات داخلی در صدر برنامه های بانک رفاه قرار گرفته است.

دکتر للـه گانی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران در اجرای رسالت های اجتماعی و اقتصادی خود و همراستا با برنامه های دولت در پروژه هایی نظیر بیمارستان 328 تختخوابی شفا، مجموعه ورزشی بروجرد، استخر شنای الیگودرز، تصفیه خانه کوهدشت، محورهای ارتباطی الیگودرز به مسجد سلیمان، خرم آباد به کوهدشت و کمربندی دورود مشارکت کرده است که شهروندان از آثار مثبت این طرح ها بهر مند می شوند.

وی افزود: این طرح ها نقش مهمی در سلامت و بهداشت، رفاه اجتماعی، امنیت سفرها و اشتغال زایی دارد و با افتتاح این پروژه ها، شهروندان استان لرستان از مزایا و آثار مثبت آن بهره مند می شوند.

در این دیدار سیدسعید شاهرخی، نیز گفت: لرستان با وجود ظرفیت های مناسبی که در حوزه گردشگری، صنعت، کشاورزی و ... دارد، متاسفانه متناسب با سایر نقاط کشور توسعه پیدا نکرده است.

استاندار لرستان گفت: اشتغال زایی با برنامه هایی نظیر تصویب منطقه اقتصادی خرم آباد، ثبت جهانی دره خرم آباد در حوزه گردشگری، تخصیص منابع استان بر اساس ظرفیت های موجود و ... با دقت و جدیت پیگری می شود و شبکه بانکی، از جمله بانک رفاه کارگران که اقدامات مثبت و موثری در استان انجام داده است، می تواند استانداری را در انجام وظایف و مسئولیت هایش یاری دهد.

شاهرخی تاکید کرد: بر اساس برنامه ها، موظف هستیم که پروژه‌های راهبردی را به نتیجه برسانیم و به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها نیازمند تامین مالی است. بانک رفاه فرصت خوبی برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد کرده و در استان لرستان باید این فرصت را غنیمت شمرده و از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط بانک رفاه استفاده کنیم تا بتوانیم طرح‌های پیشران را تامین مالی کنیم.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: متقاضیان زیادی در صف تسهیلات فرزندآوری و ازدواج داریم که بانک رفاه خوب عمل کرده و سهمیه خودش را تامین کرده البته سایر بانک‌ها هم باید کمک کنند و انتظار ما و مردم بیشتر از این است و قول دادند که در این زمینه کمک کنند.