به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، در این مرحله حساب وکالتی مسدود نشده و ثبت‌نام صرفاً برای متقاضیانی امکان‌پذیر است که از روز چهارشنبه ۵ شهریورماه لغایت چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ حداقل پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) موجودی در حساب وکالتی خود داشته باشند.

لازم به ذکر است پس از تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴، حساب‌های وکالتی متقاضیان به‌صورت خودکار از حالت وکالتی خارج خواهد شد.

