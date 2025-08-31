برگزاری مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران نوبت شهریور ماه 1404

مهلت دریافت اسناد مزایده نیز از ساعت 10 صبح مورخ 3 شهریور تا ساعت 19 عصر مورخ 18 شهریور 1404 است.

مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 10 صبح مورخ 3 شهریور 1404 تا ساعت 19 عصر مورخ 29 شهریور 1404 می باشد.

پاکت های الکترونیکی ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 30 شهریور 1404 بازگشایی می شود.

امکان شرکت در مزایده بدون دریافت / دانلود اسناد مزایده میسر نیست، از این رو متقاضیان شرکت در مزایده باید جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده، ساعت 19 عصر مورخ 18 شهریور نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام کنند.

متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 60994040 تماس بگیرند و یا عدد 6 به سر خط 10004885 پیامک کنند.

علاقمندان همچنین می توانند به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده،بخش مزایده ها،بخش فهرست مزایده های بانک ملی ایران،بخش مزایده سراسری ( اموال منقول و غیرمنقول شهریور ماه 1404) اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران و یا به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir ، بخش مزایده، بخش مزایده دستگاه اجرایی، بخش منقول/ غیر منقول، بخش جستجوی پیشرفته، بخش شماره مزایده، بخش ( مزایده شماره 2004091218000006 اموال غیرمنقول و مزایده شماره 1004091218000005 اموال منقول ) مراجعه کنند.

امکان مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران نیز فراهم شده است.

شرایط واگذاری اموال