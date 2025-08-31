موتور محرک اقتصاد در دولت چهاردهم؛
پرداخت ۳.۶ میلیون فقره وام در کمتر از یک سال توسط بانک ملی ایران
بانک ملی ایران از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا پایان تیر ۱۴۰۴ در مجموع ۳ میلیون و۶۴۹ هزار و ۵۸۵ فقره تسهیلات به ارزش ۶,۲۵۵ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بخش خدمات با اختصاص۳ میلیون و۲۷۰ هزار و ۸۸۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۳,۵۷۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۵۷٫۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در ادامه، صنعت و معدن با ۱,۶۴۶ هزار میلیارد ریال (۲۶٫۳ درصد)، بازرگانی با ۵۰۸ هزار میلیارد ریال (۸٫۱ درصد)، و مسکن و ساختمان با ۳۶۳ هزار میلیارد ریال (۵٫۸ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین در این بازه زمانی، بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی با ۱۵۸ هزار میلیارد ریال (۲٫۵ درصد) و صادرات با ۲٫۷ هزار میلیارد ریال (۰٫۰۴ درصد) از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران بهرهمند شدهاند.
این آمار، بیانگر نقش محوری بانک ملی ایران در تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی طی دولت چهاردهم است.