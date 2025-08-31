بانک ملت با تمام ظرفیت در خدمت تولید، اشتغال و توسعه کشور/ رشد 51 درصدی تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی و افزایش 143 درصدی سرمایه نظارتی بانک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت ، فرشید فرخ نژاد با تبریک هفته دولت به تمامی خدمتگزاران کشور در عرصه های مختلف گفت: بانک ملت در یک سال گذشته ضمن توجه به منافع ذینفعان و در چارچوب سیاست های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمک به رونق تولید و اشتغال را با تمام توان در دستور کار قرار داده و در همین راستا، بیش از 13 میلیون میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخت کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 51 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به روش تأمین مالی زنجیره تأمین یا SCF به عنوان ابزاری راهبردی در حمایت از تولید و بنگاه های اقتصادی و با هدف کاهش هزینه تأمین مالی، تسریع جریان نقدینگی و افزایش پایداری تولید افزود: خوشبختانه توانسته ایم در یک سال اخیر تفاهمنامه ها و قراردادهای متعددی را با بنگاه های مهم اقتصادی کشور و بسیاری از شرکت های دانش بنیان به امضا برسانیم و در این زمینه گام های بلندی را برداریم ضمن این که بانک ملت در بحث توسعه انرژی های تجدیدپذیر هم با مشارکت بنگاه های فعال در حوزه انرژی کشور به صورت جدی ورود پیدا کرده است تا نقش خود را در زمینه کمک به رفع ناترازی کشور در حوزه انرژی هم ایفا کند.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اهتمام این بانک برای گره گشایی از مشکلات اقشار مختلف مردم گفت: بانک ملت عملکرد قابل توجهی را در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم داشته است که از مهم ترین آنها می توان به اعطای بالغ بر 150 هزار فقره تسهیلات ازدواج بالغ بر 505 هزار میلیارد ریال با رشدی معادل 72 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و اعطای حدود 126 هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ نزدیک به 107 هزار میلیارد ریال اشاره کرد.

فرخ نژاد همچنین به افزایش سرمایه های اخیر بانک ملت در راستای سیاست های اقتصادی کلان دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف استحکام ساختار مالی بانک و حفظ منافع سهامداران اشاره کرد و ادامه داد: دو مرحله افزایش سرمایه کم نظیر را به انجام رسانده ایم که افزایش سرمایه نخست به میزان ۷۰،۴ درصدی سرمایه از محل سود انباشته و به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد ریال و افزایش سرمایه دوم به میزان ۹۶.۶ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بوده است.

وی با بیان این نکته که با اعمال این افزاش سرمایه ها، سرمایه بانک ملت به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده و این بانک به بزرگ ترین بانک بورسی کشور تبدیل شده است، گفت: افزایش سرمایه دیگری نیز از محل سود انباشته در دستور کار بانک قرار دارد که اقدامات لازم برای دریافت مجوز و انجام مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

فرخ نژاد همچنین اعلام کرد که با تایید بانک مرکزی سرمایه نظارتی بانک ملت با 143 درصد رشد، از 1،531،000 میلیارد ریال به 3،726،083 میلیارد ریال افزایش یافته است که این امر علاوه بر ارتقای سلامت نظام مالی بانک، باعث افزایش قدرت تسهیلات دهی به بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملت، ایجاد مزیت برای سهامداران را به عنوان یکی از مهم ترین ذینفعان بانک از دغدغه های اصلی بانک دانست و افزود: در این مدت، سودآوری بانک 87 درصد افزایش یافته و سود بانک از مبلغ 922 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1402 به مبلغ یک میلیون و 724 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1403 رسیده است.

فرخ نژاد با اشاره به بازنگری در نقشه راه تحول دیجیتال بانک ملت گفت: در یک سال اخیر بانک ملت از محصولات متعددی از جمله بانکداری ویدیویی، ریال دیجیتال، اپلیکیشن مباشر، هاب اعتباری و سامانه فروش غیر حضوری ارز مسافرتی و زیارتی رونمایی کرده ضمن این که امکان افتتاح حساب غیرحضوری در همراه بانک و مگابانک ملت فراهم شده است تا مشتریان بتوانند طیف وسیعی از خدمات بانکی را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

مدیرعامل بانک ملت، شعب دیجیتال را فصل جدیدی در ارائه غیرحضوری خدمات بانکی خواند و گفت: در ایام هفته دولت، سامانه شعبه دیجیتال بانک ملت با نام تجاری «دیما»، با هدف ارائه تجربه‌ای نوین، ساده و هوشمند از خدمات بانکی برای مشتریان رونمایی شد که این خدمت جدید می تواند تحولی در حوزه ارائه خدمات بانکی به مشتریان ایجاد کند.

فرخ نژاد با اشاره به اقدمات بانک ملت در راستای به کارگیری قابلیت های هوش مصنوعی هم، اظهار داشت: مشارکت بانک ملت در تاسیس و راه‌اندازی موسسه هوش مصنوعی و فناوری های شناختی نظام بانکی کشور در دانشکده فنی دانشگاه تهران از مهم ترین این اقدامات بوده است.

