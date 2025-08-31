پیام تبریک مدیر عامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن هفته بانکداری اسلامی
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی پیامی فرا رسیدن هفته بانکداری اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
دهم شهریورماه، مصادف با آغاز هفته بانکداری اسلامی را به عموم کارکنان و فعالان حوزه بانکی و نظام بانکداری کشور تبریک عرض مینمایم.
تصویب قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر موازین و اصول بانکداری اسلامی از برکات و ثمرات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نظام بانکی کشور در طی سالیان گذشته به عنوان مهمترین رکن اقتصادی کشور همواره در جهت پویایی و شکوفایی اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور نقش آفرین بوده است. اکنون در تمامی بخشهای اقتصادی کشور و در بسیاری از حوزههایی که دولت محترم و حاکمیت نظام، در چارچوب اسناد بالادستی در جهت شکوفایی اقتصاد کشور و کمک به ارتقای معیشت عموم مردم طرحریزی میکنند، نظام بانکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد در راستای تحقق اهداف عالی کشور پیشگام است و بالندگی و شکوفایی این حوزه نقش مستقیمی در ارتقای شاخصهای اقتصادی دارد.
هفته بانکداری فرصت مغتنمی است که از تلاشهای مدیران، کارکنان و فعالان این حوزه قدردانی کرد و امیدواریم نظام بانکی کشور همچنان که در تمام این سالها پویایی، خلاقیت و ظرفیتهای خود را در اختیار عموم مردم و فعالان اقتصادی کشورقرار داده است در ادامه نیز برای سرافرازی، رشد و شکوفایی کشور بیش از گذشته ثمربخش و امید آفرین گام بردارد.
اسماعیل للـهگانی