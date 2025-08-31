خبرگزاری کار ایران
انتشار "اوراق گواهی توسعه فناوری" از سوی بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور انتشار «اوراق گواهی توسعه فناوری» با هدف تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این اوراق در قالب گواهی سپرده خاص بانک و در راستای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به منظور تأمین مالی طرح‌های بزرگ و اولویت‌دار زیست‌بوم دانش‌بنیان منتشر می‌شود. 

براساس این گزارش، مدیران شرکت‌های فناور می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از این اوراق و نحوه استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص بانک رفاه کارگران به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.

گفتنی است، بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر از بانک‌های پیشرو کشور در حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است و «اوراق گواهی توسعه فناوری» نیز ابزار نوین تامین مالی این بانک محسوب می‌شود که در راستای توسعه حمایت‌ها از این شرکت‌ها طراحی و اجرایی شده است.

