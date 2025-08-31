پیام تبریک مدیرعامل بانک تجارت بهمناسبت هفته بانکداری اسلامی
مدیرعامل بانک تجارت در پیامی فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی را به کارکنان شبکه بانکی کشور و پرسنل خدوم این بانک تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، در متن پیام دکتر هادی اخلاقی فیضآثار آمده است:
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تاکنون نظام بانکی کشور همگام با تامین مالی واحدهای اقتصادی و تولیدی و ایفای نقش مهم در توسعه اقتصادی کشور، تلاش بیوقفهای را برای انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی و اسلامی بهعمل آورده و بحمدالله به توفیقات مهمی نایل شده است.
این مهم موجب شده است که بانکداری اسلامی با گذشت زمان و استمرار تلاشهای علمی از سوی کارشناسان دینی، متخصصان و صاحبنظران در علوم بانکی بیش از گذشته در چارچوب شریعت نورانی اسلام قرار گرفته و شائبه ربا را تا حد امکان از عملیات بانکداری مدرن بزداید.
اینجانب لازم میدانم فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی را به تمامی پژوهندگان خستگیناپذیر در این مسیر نورانی و نیز همکاران ارجمندم در شبکه بانکی کشور بویژه پرسنل خدوم و شریف بانک تجارت، تبریک و شادباش عرض نموده، توفیق همه عزیزان را در پاسداری از این آرمان بزرگ و تحقق روزافزون آن از درگاه باریتعالی آرزومندم.
هادی اخلاقی فیضآثار
مدیر عامل بانک تجارت