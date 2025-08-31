به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، داده‌های 5 ماهه ابتدایی سال 1404 نشان می‌دهد که بازار داخلی شمش در ایران در اختیار چند شرکت بزرگ قرار دارد، با این حال تنوع عرضه‌کنندگان و حضور شرکت‌های متوسط و کوچک نیز قابل توجه است. این موضوع بیانگر پویایی صنعت_فولاد کشور و افزایش رقابت در این حوزه است. طبق آمار منتشرشده، سهم هر یک از شرکت‌ها از تأمین داخلی شمش در این بازه زمانی به‌صورت زیر بوده است:

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با سهم 18 درصدی در صدر جدول قرار دارد و به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده شمش در بازار داخلی در این دوره شناخته می‌شود. بر مبنای اطلاعات کتاب سال فولاد ایران، در سال 1403 این شرکت رتبه دوم تامین بازار داخلی شمش را داشته است.

فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) با 16 درصد در رتبه دوم قرار دارد و موفق به ارتقاء یک پله‌ای سهم بازار خود نسبت به سال 1403 شده است.

فولاد خوزستان (فخوز) با 11 درصد از نیاز داخلی را تأمین کرده و همچنان یکی از بازیگران اصلی بازار به‌شمار می‌رود و صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد نیز با سهم 11 درصدی عملکردی مطلوب از خود نشان داده و همراه با فولاد خوزستان، مشترکا در رتبه سوم قرار دارد.

شرکت‌ آهن و فولاد ارفع (ارفع) با 10 درصد سهم از بازار تامین داخلی شمش فولادی در رتبه چهارم قرار گرفته است.

شرکت‌های فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) 5 درصد، شرکت‌های فولاد بوتیای ایرانیان، فولاد غدیر نی‌ریز، مجتمع فولاد خراسان (فخاس) و جهان فولاد سیرجان (فجهان) هر کدام 4 درصد از نیاز داخلی کشور به شمش فولادی را تامین کرده‌اند.

همچنین 13 درصد از تأمین شمش به سایر شرکت‌ها اختصاص داشته که نشان از حضور فعال شرکت‌های کوچک‌تر در بازار دارد. این شرکت‌ها شامل 59 شرکت فولادی است که از ابتدای سال جاری شمش خود را در بورس کالا عرضه کرده‌اند. شایان ذکر است که در مردادماه 4 شرکت دیگر به جمع تامین کنندگان شمش فولادی اضافه شدند.

