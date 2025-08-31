یک فنجان قهوه مشترک لوکانو × دورسا در نمایشگاه خودرو مشهد ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال قیمت داشت؟

در میان رونمایی‌های خیره‌کننده از خودروهای پیشرفته، غرفه مکس‌موتور (اکودا و لوکانو) در نمایشگاه بین‌المللی خودرو مشهد امسال چیزی متفاوت ارائه می‌دهد؛

آقای وو مینگ‌هونگ (مدیر عامل مکث موتور، سمت چپ) ، آقای. علیرضا صفاری (مدیرعامل درسا، سمت راست)

یک فعالیت هدفمند که از همکاری استراتژیک بین دو برند پیشرو ایرانی: لوکانو و دورسا، زاده شده است. این دو برند به عنوان بخشی از سفر مشترک خود، یک ابتکار مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) را راه‌اندازی کرده‌اند که ساده، خلاقانه و مهم‌تر از همه تأثیرگذار است.

یک قهوه. یک نیت سبز.

در قسمت‌های CIP و VIP غرفه لوکانو، یک کافه ویژه که توسط دورسا اداره می‌شود، چیزی بیش از طراحی زیبا و مهمان‌نوازی خاص ارائه می‌دهد. در اینجا، هر فنجان قهوه با قیمت ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال (نیم میلیون تومان) فروخته می‌شود. اما این فقط مربوط به نوشیدن قهوه نیست؛ تمام درآمد حاصل از این طرح به یک پروژه اجتماعی خیریه با تمرکز بر کاشت درخت و احیای پوشش گیاهی طبیعی در مناطق مختلف ایران اختصاص داده شده است.

هر شرکت‌کننده، نامی ماندگار

هر فردی که یک فنجان می‌خرد، چیزی بیش از یک مهمان می‌شود؛ او به بخشی از یک میراث زنده تبدیل می‌شود. نام آنها در یک لندینگ پیج اختصاصی با عنوان حامی سبز (https://ecodalucano.com/lucano-dorsa/) ثبت خواهد شد، که در کنار یک درخت مهربانی نمادین، نشان دهنده سهم آنها در قالبی عمومی، ماندگار و دیجیتال است.

این دیوار افتخار برای تشویق مشارکت آشکار، قابل مشاهده و جامعه‌محور طراحی شده است، نه در پشت صحنه؛

بلکه به عنوان یک نام واقعی بر روی یک درخت واقعی، که آینده‌ای واقعی را شکل می‌دهد.

یک حرکت کوچک، یک تأثیر ماندگار

ابتکار قهوه سبز جایی است که دو برند با فلسفه‌های متفاوت اما ارزش‌های مشترک به هم می‌رسند: لوکانو، با رویکرد آینده‌نگر خود به نوآوری خودرو توسط طراح لندرور، درسا نیز، یک داستان‌سرای دیرینه از سبک زندگی معنادار. این نه یک ترفند بازاریابی است و نه یک نمایش؛ این یک دعوت صادقانه از بازدیدکنندگان است؛ نه فقط برای مشاهده، بلکه برای شرکت در خلق چیزی معنادار.

برای پیوستن به این ابتکار، کافیست از غرفه لوکانو در نمایشگاه خودرو مشهد دیدن کنید. یک فنجان قهوه بخرید و نام خود را روی یک درخت حک کنید. شاید سبزترین تصمیم امروز شما در یک فنجان ساده منتظرتان باشد.

انتهای پیام/