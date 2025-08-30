در پی بهینهسازی و کاهش ۲ درصدی مصرف انرژی در ۴ماهه نخست امسال رخ داد؛
صرفهجویی 510 میلیارد ریالی در هزینه انرژی کورههای قوس الکتریکی فولاد هرمزگان
سرپرست مدیریت فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت فولاد هرمزگان در ادامه درباره عوامل موفقیت این پروژه گفت: ارائه اطلاعات و به اشتراکگذاری شرایط موجود وضعیت اقتصادی و انرژی در کشور، تشکیل تیمها و کارگروههای تخصصی در مسیر تابآوری و ایجاد بهبود در تمام سطوح سازمان، منجر به ایجاد چشمانداز واحد و تمرکز بر مسایل کلیدی می شود؛ این موفقیت نتیجه فعالیت کمیته بهرهوری و بهبود فرآیند فولادسازی است؛ زیرا در این کمیته موضوع انرژی دارای کارگروه تخصصی بوده و موضوعات مرتبط به انرژی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، جواد قرهگزلو، سرپرست مدیریت فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت فولاد هرمزگان، با اعلام این ثبت رکورد مهم درحوزه بهینهسازی مصرف انرژی در کورههای قوس الکتریکی، افزود: کاهش ۱۴ کیلووات ساعتی برای هر تن ذوب معادل کاهش مصرف چشمگیر انرژی در مقیاس کل تولید شرکت فولاد هرمزگان معادل ۵۱۰ میلیارد ریال است.
درواقع این میزان کاهش مستقیم مصرف برق آثار اقتصادی قابلتوجهی نیز به همراه داشته است.
به گفته وی، کاهش مصرف انرژی یادشده با توجه به افزیش سهم هزینه انرژی در قیمت تمام شده منجر به کنترل افزایش هزینه خرید برق شده و در شرایط فعلی صنعت فولاد، بسیار حائز اهمیت است.
قرهگزلو خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هزینه برق مصرفی از ۷ درصد در سال گذشته به حدود ۱۵ درصد در سال جاری در کیک هزینههای تولید شرکت رسیده، کاهش هزینه در این بخش میتواند بهطور مستقیم در افزایش سودآوری و رقابتپذیری شرکت موثر باشد.
بهبود مصرف انرژی با وجود شرایط پیچیدهتر شارژ فلزی
سرپرست مدیریت فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: آنچه اهمیت این موفقیت را دوچندان میسازد، بدست آمدن آن در شرایطی پیچیدهتر نسبت به سال گذشته از منظر شارژ فلزی و و شرایط تامین مواد اولیه است که منجر به ضرورت تغییر رویکرد در تنظیم سهم شارژ فلزی شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، بازار و تغییر رویکرد اتخاذ شده در تنظیم آرایش خوراک کورههای قوس، در وهله اول انتظار این بود که این تغییر منجر به افزایش مصرف انرژی شود، اما با اولویت تعیین شده درخصوص اهمیت هزینه انرژی و اجرای پروژههای بهبود که حاصل کار تیمی و همافزایی پرسنل فولاد هرمزگان است، این موفقیت به دست آمد.
اقدامات کلیدی در مسیر موفقیت
مسئولیتپذیری زیستمحیطی در کنار صرفه اقتصادی
وی بیان کرد: مصرف برق همواره به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی تولید در صنعت فولاد مطرح بوده و هر اقدامی در جهت بهینهسازی و کاهش آن میتواند تاثیر چشمگیری بر کاهش هزینههای تولید داشته باشد.
قرهگزلو این دستاورد را نشانهای از تعهد این مجموعه به بهبود مستمر فرآیندها و افزایش بهرهوری دانست؛ زیرا در شرایطی که شرکت فولاد هرمزگان و صنعت فولاد کشور با محدودیتهای مختلف از جمله کمبود انرژی، افزایش هزینههای انرژی، چالشهای تأمین مواد اولیه و رقابت فشرده در بازارهای جهانی روبهرو است، چنین اقداماتی میتواند راهگشای مسیر تاب آوری و پایداری تولید باشد.
وی عنوان کرد: استمرار چنین پروژههایی و انتقال تجربیات موفق در سایر واحدهای فولادی کشور میتواند به کاهش هزینههای تولید، صرفهجویی در مصرف برق کورهها و ارتقای جایگاه صنعت فولاد ایران در سطح منطقه و جهان کمک شایانی کند.
به گفته وی، فولاد هرمزگان که یکی از قطبهای اصلی تولید فولاد در جنوب کشور به شمار میرود، با این دستاورد نشان داد که مدیریت علمی و پایش دقیق فرآیندها میتواند حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز به خلق ارزش و سودآوری منجر شود.
سرپرست مدیریت فولادسازی و ریختهگری مداوم شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد: کاهش مصرف انرژی نه تنها یک الزام اقتصادی بلکه یک مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی است و موفقیت فولاد هرمزگان میتواند الگویی مناسب برای سایر صنایع انرژیبر کشور باشد.
سهم ۸۵درصدی انرژی مصرفی کوره قوس
در ادامه قرهگزلو، با اشاره به اهمیت موضوع انرژی در کورههای قوس الکتریکی که همیشه به عنوان یک شاخص عملکردی مهم و بارز در فولادسازی مطرح است، اظهار کرد: کوره قوس سهم ۸۵ درصدی مصرف انرژی از میزان کل انرژی الکتریکی مصرفی، واحد فولادسازی را داراست؛ از این رو با تشکیل تیمهای فنی و تخصصی و با حضور متخصصهای فرایند تولید، برق، ابزاردقیق، مکانیک، نسوز و اتوماسیون صنعتی، همچنین با استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده کاوی، تجزیه و تحلیل آماری مصرف انرژی در فرایند تولید به صورت جزیی از فرایند فولادسازی و کوره قوس تحلیل به عمل آمده و در نهایت با یک نگاه کلنگر و مبتنی بر تفکر سیستمی مورد پایش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
به گفته وی، بر اساس تحلیلهای بدست آمده با تکنیکهایی از جمله بارش افکار پروژههایی با تعیین هدفهای مشخص، دستیافتنی، قابل اندازهگیری و چالشی تعیین و در دستور کار گروههای تخصصی قرار می گیرد.