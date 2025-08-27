نسخه جدید PWA همراه بانک تجارت رونمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، در نسخه جدید PWA همراه بانک تجارت امکانات جدیدی همچون تغییر رابط کاربری و تجربه کاربری (UI/UX) جدید همسان با نسخه اندرویدی، افتتاح حساب تسهیلات ممتاز، محاسبه گر تسهیلات، امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو، درج شرح بابت در تراکنش‌های داخلی (حساب به حساب)، امکان فیلتر و جستجو در سرویس صندوق پیام، ساده‌سازی فرآیند انتقال وجه، مدیریت لیست مقصدها و توسعه سرویس شعب اطراف من افزوده شده است.