نسخه جدید PWA همراه بانک تجارت رونمایی شد
نسخه جدید PWA همراه بانک تجارت با رابط کاربری جدید و قابلیتهایی همچون "امکان افتتاح حساب تسهیلات ممتاز"، "امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو" و "سرویس شعب اطراف من" در دسترس کاربران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، در نسخه جدید PWA همراه بانک تجارت امکانات جدیدی همچون تغییر رابط کاربری و تجربه کاربری (UI/UX) جدید همسان با نسخه اندرویدی، افتتاح حساب تسهیلات ممتاز، محاسبه گر تسهیلات، امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو، درج شرح بابت در تراکنشهای داخلی (حساب به حساب)، امکان فیلتر و جستجو در سرویس صندوق پیام، سادهسازی فرآیند انتقال وجه، مدیریت لیست مقصدها و توسعه سرویس شعب اطراف من افزوده شده است.
نسخه PWA ویژه مشتریانی است که مایل هستند از امکانات همراه بانک تجارت در بستر وب استفاده کنند.