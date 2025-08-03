خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید بیمه ایران در استان گیلان مطرح شد؛

تفویض اختیار به نمایندگان و تحول فناورانه دو محور راهبردی بیمه ایران

تفویض اختیار به نمایندگان و تحول فناورانه دو محور راهبردی بیمه ایران
کد خبر : 1678390
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران بر تفویض اختیار به نمایندگان و تقویت زیرساخت‌های فناورانه به عنوان راهکارهای حضور پرقدرت معتبرترین شرکت بیمه ای ایران و خاورمیانه در بازار تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بیمه ایران در استان گیلان ضمن بیان این مطلب بر ضرورت تفویض اختیارات به شبکه نمایندگان، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و نقش‌آفرینی چندگانه مدیران برای تقویت جایگاه این شرکت در بازار بیمه تأکید کرد.

وی با قدردانی از خدمات فلکیان مدیرکل پیشین استان گیلان و تبریک به دقیقی به عنوان مدیرکل جدید، اظهار داشت: این انتصاب براساس شاخص‌های شایسته‌سالاری انجام شده و انتظار می‌رود با مدیریت جدید، استان گیلان مسیر تازه‌ای در توسعه خدمات بیمه‌ای و افزایش رضایت بیمه‌گذاران طی کند.

جباری با اشاره به عملکرد موفق بیمه ایران در دوره جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: همکاران شرکت و شبکه نمایندگی در این دوره با همت بالا و تعهد مثال‌زدنی، خدمات‌رسانی را بدون وقفه انجام دادند و  این عملکرد، نشان از ظرفیت بالای خانواده بیمه ایران است. 

مدیرعامل بیمه ایران با تأکید بر اجرای طرح ملی "ایران برای ایران" به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت به دو امتیاز راهبردی بیمه ایران اشاره و در این خصوص گفت: تعلق خاطر عمیق کارکنان و شبکه نمایندگان به شرکت و همچنین رضایت مشتریان از خدمات بیمه ایران، سرمایه‌هایی هستند که باید بیش از گذشته حفظ و تقویت شوند.

تفویض اختیار به نمایندگان و تحول فناورانه دو محور راهبردی بیمه ایران

جباری همچنین نقش مدیران در سطوح مختلف را فراتر از جایگاه‌های اداری دانست و گفت: مدیران در هر سطحی باید چند نقش مهم و هم‌زمان را ایفا کنند؛ از شناخت دقیق ظرفیت‌های منطقه‌ای و حضور فعال در کنار نمایندگان گرفته تا رهبری تحولات فناورانه. رقابت در بازار امروز، حضور قدرتمند و هوشمندانه می‌طلبد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان، از آمادگی شرکت برای  تفویض اختیارات گسترده‌ به شبکه نمایندگی خبر داد و افزود: برای موفقیت در بازار رقابتی، باید به نمایندگان اعتماد کرد، اختیارات اجرایی را به آن‌ها واگذار نمود و هم‌زمان زیرساخت‌های فناورانه را برای پشتیبانی چابک‌تر تقویت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان