تفویض اختیار به نمایندگان و تحول فناورانه دو محور راهبردی بیمه ایران

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بیمه ایران در استان گیلان ضمن بیان این مطلب بر ضرورت تفویض اختیارات به شبکه نمایندگان، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و نقش‌آفرینی چندگانه مدیران برای تقویت جایگاه این شرکت در بازار بیمه تأکید کرد.

وی با قدردانی از خدمات فلکیان مدیرکل پیشین استان گیلان و تبریک به دقیقی به عنوان مدیرکل جدید، اظهار داشت: این انتصاب براساس شاخص‌های شایسته‌سالاری انجام شده و انتظار می‌رود با مدیریت جدید، استان گیلان مسیر تازه‌ای در توسعه خدمات بیمه‌ای و افزایش رضایت بیمه‌گذاران طی کند.

جباری با اشاره به عملکرد موفق بیمه ایران در دوره جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: همکاران شرکت و شبکه نمایندگی در این دوره با همت بالا و تعهد مثال‌زدنی، خدمات‌رسانی را بدون وقفه انجام دادند و این عملکرد، نشان از ظرفیت بالای خانواده بیمه ایران است.

مدیرعامل بیمه ایران با تأکید بر اجرای طرح ملی "ایران برای ایران" به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت به دو امتیاز راهبردی بیمه ایران اشاره و در این خصوص گفت: تعلق خاطر عمیق کارکنان و شبکه نمایندگان به شرکت و همچنین رضایت مشتریان از خدمات بیمه ایران، سرمایه‌هایی هستند که باید بیش از گذشته حفظ و تقویت شوند.

جباری همچنین نقش مدیران در سطوح مختلف را فراتر از جایگاه‌های اداری دانست و گفت: مدیران در هر سطحی باید چند نقش مهم و هم‌زمان را ایفا کنند؛ از شناخت دقیق ظرفیت‌های منطقه‌ای و حضور فعال در کنار نمایندگان گرفته تا رهبری تحولات فناورانه. رقابت در بازار امروز، حضور قدرتمند و هوشمندانه می‌طلبد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان، از آمادگی شرکت برای تفویض اختیارات گسترده‌ به شبکه نمایندگی خبر داد و افزود: برای موفقیت در بازار رقابتی، باید به نمایندگان اعتماد کرد، اختیارات اجرایی را به آن‌ها واگذار نمود و هم‌زمان زیرساخت‌های فناورانه را برای پشتیبانی چابک‌تر تقویت کرد.

