پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت روز کارمند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پیام آمده است:

هفته دولت، نماد خدمت صادقانه، همدلی و پیوند مستحکم دولت و ملت است؛ فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیران وکارکنانی که با روحیه جهادی و تعهد سازمانی در مسیر ارتقای معیشت مردم و آبادانی کشور گام برمی‌دارند.

بی‌تردید، دستاوردهای مهم اقتصادی کشور مرهون همت، تجربه و دانش ارزشمند کارکنان نظام بانکی است؛ کارمندانی که با روحیه‌ای متعهدانه، نقش‌آفرینی مؤثری در حمایت از تولید، تقویت بنگاه‌های اقتصادی و پشتیبانی از توسعه ملی ایفا کرده‌اند.

شایسته است در این ایام، از خدمات صادقانه کارکنان نظام بانکی کشور که با تکیه بر تخصص، سخت‌کوشی و وظیفه‌شناسی در تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی و ارتقای جایگاه بانک‌ها در عرصه خدمت‌رسانی به مردم کوشیده‌اند، تقدیر و قدردانی شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت و روز کارمند را به همه کارمندان صدیق کشور و خانواده‌های آنان تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال سلامتی، توفیق روزافزون و کامیابی همگان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت می‌نمایم.

انتهای پیام/