پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت روز کارمند

پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت روز کارمند
ابوالفضل‌ نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی و باهنر، فرارسیدن روز کارمند را به تمامی کارمندان شریف کشور به‌ویژه کارکنان خدوم و پرتلاش نظام بانکی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پیام آمده است:

هفته دولت، نماد خدمت صادقانه، همدلی و پیوند مستحکم دولت و ملت است؛ فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیران وکارکنانی که با روحیه جهادی و تعهد سازمانی در مسیر ارتقای معیشت مردم و آبادانی کشور گام برمی‌دارند.

بی‌تردید، دستاوردهای مهم اقتصادی کشور مرهون همت، تجربه و دانش ارزشمند کارکنان نظام بانکی است؛ کارمندانی که با روحیه‌ای متعهدانه، نقش‌آفرینی مؤثری در حمایت از تولید، تقویت بنگاه‌های اقتصادی و پشتیبانی از توسعه ملی ایفا کرده‌اند.

شایسته است در این ایام، از خدمات صادقانه کارکنان نظام بانکی کشور که با تکیه بر تخصص، سخت‌کوشی و وظیفه‌شناسی در تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی و ارتقای جایگاه بانک‌ها در عرصه خدمت‌رسانی به مردم کوشیده‌اند، تقدیر و قدردانی شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت و روز کارمند را به همه کارمندان صدیق کشور و خانواده‌های آنان تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال سلامتی، توفیق روزافزون و کامیابی همگان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت می‌نمایم.

انتهای پیام/
