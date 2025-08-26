پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت روز کارمند
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام رجایی و باهنر، فرارسیدن روز کارمند را به تمامی کارمندان شریف کشور بهویژه کارکنان خدوم و پرتلاش نظام بانکی تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این پیام آمده است:
هفته دولت، نماد خدمت صادقانه، همدلی و پیوند مستحکم دولت و ملت است؛ فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تلاشهای خستگیناپذیر مدیران وکارکنانی که با روحیه جهادی و تعهد سازمانی در مسیر ارتقای معیشت مردم و آبادانی کشور گام برمیدارند.
بیتردید، دستاوردهای مهم اقتصادی کشور مرهون همت، تجربه و دانش ارزشمند کارکنان نظام بانکی است؛ کارمندانی که با روحیهای متعهدانه، نقشآفرینی مؤثری در حمایت از تولید، تقویت بنگاههای اقتصادی و پشتیبانی از توسعه ملی ایفا کردهاند.
شایسته است در این ایام، از خدمات صادقانه کارکنان نظام بانکی کشور که با تکیه بر تخصص، سختکوشی و وظیفهشناسی در تحقق سیاستهای کلان اقتصادی و ارتقای جایگاه بانکها در عرصه خدمترسانی به مردم کوشیدهاند، تقدیر و قدردانی شود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت و روز کارمند را به همه کارمندان صدیق کشور و خانوادههای آنان تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال سلامتی، توفیق روزافزون و کامیابی همگان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت مینمایم.