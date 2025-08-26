به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی طی سخنانی در این جلسه با بیان اینکه بانک رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی همواره حامی قوی حوزه سلامت بوده است، گفت: با وجود کاهش تعاملات پس از انتقال حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، بانک همچنان کوشا و نقش‌آفرین در رفع نیازهای این حوزه باقی مانده است.

وی با اشاره به حمایت‌های بانک رفاه کارگران از دانشگاه علوم پزشکی فارس اعلام کرد: آمادگی داریم تسهیلات لازم برای احداث خوابگاه دانشجویان دانشگاه را تامین کنیم. این اقدام می‌تواند گامی موثر در ارتقای نظام سلامت و بهبود رفاه دانشجویان باشد.

دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران با طراحی و ارائه طرح‌های اعتباری متنوع، آماده ارائه خدمات گسترده به پرسنل دانشگاه علوم پزشکی است تا بخشی از دغدغه‌های آنان را مرتفع سازد.

دکتر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان فارس نیز طی سخنانی در این جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند بانک رفاه در استان فارس، به ویژه در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: رابطه همکاری بین دانشگاه و بانک رفاه از دیرباز مثبت و اثرگذار بوده است.

وی در پایان خواستار گسترش و افزایش سطح تعاملات دوجانبه شد و ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های بیشتر بانک رفاه، شاهد پیشرفت و ارتقای هرچه بیشتر حوزه سلامت در استان فارس باشیم.

