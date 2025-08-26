به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار که به‌عنوان سخنران کلیدی در سومین همایش زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی حضور یافته بود، در سخنانی با بیان نقش این بانک در سرمایه‌گذاری و تامین مالی زنجیره‌ای صنعت پتروشیمی گفت: بانک تجارت حسب تاکید وزیر محترم اقتصاد و مطابق با راهبری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اعلام نیاز‌ها، به موضوع تامین مالی زنجیره‌ای، مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش در تامین مالی بلندمدت، از سرمایه در گردش به صورت نقد تا اقسام ابزارهای تامین مالی به‌صورت کوتاه مدت ورود پیدا کرده و استفاده از الگوی تامین مالی زنجیره‌ای را برای اتصال صنایع بالادست، میان‌دست و پایین‌دست صنعت پتروشیمی در اولویت قرار داده است.

مدیرعامل بانک تجارت رویکرد نوین این بانک برای طراحی سیستم یکپارچه مدیریت تقاضا از پایین‌دست تا بالا‌دست را تشریح کرد و گفت: در حوزه بالادست استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت بانک‌های خارجی مثل eih و انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق ارزی و ریالی، در حوزه میان‌دست استفاده از برات الکترونیک، اعتبار اسنادی، انواع ضمانتنامه و تامین مالی زنجیره‌ای و در حوزه پایین دست ایجاد تقاضای موثر برای صنایع استفاده‌کننده از محصولات را مد نظر قرار داده و همچنان با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال آماده همراهی بیشتر برای پوشش کمبودهای این حوزه هستیم.

دکتر اخلاقی ادامه داد: در بورس کالا نیز با استفاده از ابزارهای تامین مالی تعهدی تلاش کرده‌ایم مبادلات بین تامین‌کنندگان بزرگ مواد اولیه صنعت پتروشیمی را با تولید‌کنندگان بین مجتمعی و خریداران صنایع پایین‌دست پتروشیمی تسهیل کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: تمرکز روی ظرفیت‌های خرد و متوسط یکی دیگر از رویکردهای بانک تجارت در حوزه صنعت پتروشیمی است.یعنی ما تامین مالی می‌کنیم از طریق ایجاد تقاضا در بخش‌های خرد و متوسط، تا مجموعه‌های بزرگ با اطمینان بیشتری روی توسعه ظرفیت‌های خود متمرکز شوند.

مدیرعامل بانک تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وقتی در نظام اقتصادی و در سطح کلان راجع به موضوعی صحبت می‌کنیم باید بودجه‌ریزی که انجام می‌شود نیز از این مؤلفه‌ها تبعیت کند. پدیده کمیابی، عنصر اصلی اقتصاد است. یکی از پدیده‌های کمیاب در نظام اقتصادی پدیده تامین مالی، پول و سرمایه است و اگر در مورد این موارد برنامه و اولویت‌بندی نداشته باشیم موفق نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در بحث تولید و آنچه از آن به عنوان زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی یاد می‌کنیم نیز هیچ برنامه‌ای بدون اینکه ظرفیت اقتصادی را در استخدام خودش قرار دهد امکان‌پذیر نیست.

دکتر اخلاقی همچنین یادآور شد: برای انجام هر معامله یک نیاز وجود دارد و یک قدرت خرید. اگر هدف ما توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور است، این هدف صرفاً به برنامه‌ریزی و شناخت مولفه‌های توسعه ختم نمی‌شود و باید به زبان گفتگو بین اجزای مختلف این زنجیره که همان زبان مالی است توجه کنیم .بدون این ابزار نمی‌توان توسعه درخور را انتظار داشت.

مدیرعامل بانک تجارت در خاتمه استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی تعهدی به جای نقدی را ملاک عمل برای حلقه اتصال اجزا به یکدیگر در این بخش عنوان کرد تا امکان توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی فراهم شود.

گفتنی است سومین همایش زنجیره ارزش پتروشیمی ایران با شعار بازارهای مصرف نهایی، محرک رشد و با محوریت "توسعه زنجیره ارزش متانول، اتیلن، پروپیلن و آروماتیک‌ها" با تکیه بر تکنولوژی و توسعه کسب‌وکار با نظارت و حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران طی روزهای ۳ و ۴ شهریور ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار می‌شود.

