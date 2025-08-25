تمدید شرایط فروش BAC X3 Pro تا پنجم شهریور ماه

به گزارش ایلنا، شرایط فروش نقد و اقساط خودروی بک X3 Pro با قیمت مصوب یک میلیارد و 217 میلیون تومان ویژه نیمه دوم مرداد ماه برگزار که با توجه به استقبال مشتریان، تا روز پنجم شهریور ماه تمدید شد.

در این شرایط فروش خودروی بک X3 Pro به صورت نقدی با تحویل 90 روز کاری و در شرایط اقساطی با تحویل 60 روز کاری واگذار می‌شود. در شرایط اقساطی 12 ماهه متقاضیان می‌توانند با مبلغ یک میلیارد تومان پیش پرداخت خودرو را خریداری کنند. اقساط این شرایط فروش به صورت هر شش ماه یک چک محاسبه شده و مبلغ هر چک 149 میلیون تومان است که تاریخ اولین چک 25 بهمن 1404 اعلام شده است.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خودروی BAC X3 Pro به سایت www.bamco.ir مراجعه کنند. تا ساعت 6 عصر روز چهارشنبه پنجم شهریور 1404 فرصت دارید برای خرید این خودرو از طریق صفحه فروش خودروسازان بم به نشانی customer.bamco.ir اقدام کنید.

انتهای پیام/