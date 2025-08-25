پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت هفته دولت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت فرارسیدن هفته دولت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

هفته دولت فرصت مغتنمی است برای تقدیر از زحمات و خدمات آحاد مدیران و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای خدمت به ملت شریف ایران و تحکیم و تقویت آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی.

اینجانب ضمن گرامیداشت خدمات ارزنده شهیدان والامقام رجائی و باهنر و دیگر شهدای عزیز دولت از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، به نمایندگی از هیات مدیره محترم بانک فرارسیدن هفته دولت را به یکایک مدیران و کارگزاران پرتلاش کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت مزید توفیقات را در ارائه خدمات مطلوب و درخور به ملت شریف کشور عزیزمان ایران اسلامی مسئلت دارم.

همچنین شایسته است ضمن تقدیر و تجلیل از زحمات و خدمات یکایک مدیران و کارکنان شبکه بانکی به ویژه پرسنل شریف و متعهد بانک تجارت، روز کارمند را به تمامی همکاران ارجمند و خانواده های معزز آنان تبریک عرض نمایم.

هادی اخلاقی فیض آثار

مدیرعامل بانک تجارت

انتهای پیام/