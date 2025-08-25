خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت هفته دولت

پیام مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت هفته دولت
کد خبر : 1677892
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل بانک تجارت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، فرا رسیدن هفته دولت را به خدمتگزاران جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت به مناسبت فرارسیدن هفته دولت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

هفته دولت فرصت مغتنمی است برای تقدیر از زحمات و خدمات آحاد مدیران و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای خدمت به ملت شریف ایران و تحکیم و تقویت آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی.

اینجانب ضمن گرامیداشت خدمات ارزنده شهیدان والامقام رجائی و باهنر و دیگر شهدای عزیز دولت از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، به نمایندگی از هیات مدیره محترم بانک فرارسیدن هفته دولت را به یکایک مدیران و کارگزاران پرتلاش کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت مزید توفیقات را در ارائه خدمات مطلوب و درخور به ملت شریف کشور عزیزمان ایران اسلامی مسئلت دارم.

همچنین شایسته است ضمن تقدیر و تجلیل از زحمات و خدمات یکایک مدیران و کارکنان شبکه بانکی به ویژه پرسنل شریف و متعهد بانک تجارت، روز کارمند را به تمامی همکاران ارجمند و خانواده های معزز آنان تبریک عرض نمایم.

هادی اخلاقی فیض آثار

مدیرعامل بانک تجارت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور