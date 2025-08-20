تفاهمنامه همکاری بانک تجارت با دانشگاه ملی مهارت منعقد شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، در قالب این تفاهم‌نامه که عصر روز دوشنبه ۲۷ مرداد به امضای دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار مدیرعامل این بانک و دکتر غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت رسید، بانک تجارت محصولات متنوع خود را در قالب "بسته ارزش جامع دانشگاهیان" در دو بخش بسته ارزش کارکنان دانشگاه و بسته ارزش دانشجویان در اختیار دانشگاه ملی مهارت قرار خواهد داد.

مدیرعامل بانک تجارت در جلسه امضای این تفاهمنامه با تاکید بر اینکه این بانک برنامه‌های خود در همکاری با دانشگاه‌های کشور را برای یک بازه زمانی کوتاه مدت طراحی نکرده است گفت: اعتقاد داریم که تعمیق و گسترش حضور و تعامل بانک با جامعه دانشگاهی کشور در بلندمدت منافع ارزشمندی را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

دکتر اخلاقی همکاری با دانشگاه‌های کشور را همچنان یکی از اولویت‌های اصلی بانک تجارت برشمرد و افزود: دانشجویان آینده‌سازان کشور هستند و چه‌بسا دانشجویان دانشگاه ملی مهارت در آینده نزدیک متولی کسب‌وکارهای مختلف در سطح کشور خواهند شد و افتخار داریم که از هم‌اکنون در ذهن این بازارسازان آینده کشور تصویر خوشایندی از بانک تجارت را ترسیم کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: از اینکه مسئولین دانشگاه ملی مهارت بانک تجارت را برای تعاملات مالی خود انتخاب کرده‌اند بسیار خرسندیم و همه موضوعات مندرج در تفاهمنامه از نظر بانک تجارت قابلیت عملیاتی شدن دارد و اطمینان داریم که این تفاهم‌نامه فرصت‌های ارزشمندی را برای استفاده از ظرفیت‌های متقابل در اختیار طرفین قرار خواهد داد که نتیجه آن رابطه‌ای بلندمدت مبتنی بر منافع متقابل خواهد بود.

رییس دانشگاه ملی مهارت نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: سال‌هاست که بانک تجارت را به‌عنوان بانک دانشگاهی می‌شناسیم و مدیران بانک تجارت از گذشته تاکنون نگاه عمیقی به حوزه دانشگاه داشته‌اند.

دکتر زمانی با اشاره به این موضوع که جامعه دانشگاهی کشور همواره به‌عنوان مرجع شناخته می‌شوند افزود: اینکه مدیران بانک تجارت با هوشمندی از سال‌های قبل به این مهم تمرکز کرده‌اند قابل ستایش است.

وی حوزه فعالیت دانشگاه ملی مهارت را برشمرد و خاطرنشان کرد: دانشگاه ملی مهارت با ۱۹۰ هزار دانشجو، ۲۰ هزار نیروی حق‌التدریس و ۶۰۰۰ نفر پرسنل همه توان و ظرفیت خود را در قالب این تفاهمنامه به‌کار خواهد گرفت و امیدواریم اقدامات آتی بعد از این تفاهمنامه زمینه‌ساز گام‌های موثری در جهت همکاری‌های متقابل باشد.

دانشگاه ملی مهارت یکی از مراکز آموزش عالی از نوع دانشگاه‌های صنعتی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که وظیفه مدیریت دانشکده‌ها و آموزشکده‌های ملی مهارت سراسر کشور را بر عهده دارد. این دانشگاه با بیش از ۱۷۶ آموزشکده و دانشکده در سطح کشور یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های ایران است.

