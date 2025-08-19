رکوردشکنی فروش در بازار پرنوسان:
رشد ۵۰ درصدی درآمد پتروشیمی تبریز نسبت به سال گذشته / گزارش اختصاصی از عملکرد تیرماه ۱۴۰۴ در تالار پتروشیمی بورس کالا
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز؛ این پتروشیمی، در تیرماه ۱۴۰۴ با تمرکز بر تنوع محصولات و افزایش حجم عرضه، توانست عملکرد قابل قبولی را در معاملات فیزیکی بورس کالا به ثبت برساند. این شرکت با ارائه محصولاتی همچون پلیاستایرن در گریدهای مختلف، پلیاتیلن سنگین دورانی و تزریقی، بنزن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) و بوتادین ۱و۳، سبد متنوعی از کالاهای پتروشیمیایی را به مشتریان عرضه کرد.
رشد ۶ درصدی عرضه ماهانه
در مجموع، پتروشیمی تبریز طی تیرماه موفق به عرضه ۲۲ هزار و ۴۳۵ تن محصول در تالار پتروشیمی بورس کالا شد. این میزان عرضه نسبت به خردادماه امسال رشد ۶ درصدی را نشان میدهد. بیشترین حجم عرضه در این دوره به پلیاتیلن سنگین دورانی گرید 3840UA تعلق داشت که با ۸ هزار و ۵۲۵ تن، بیش از یکسوم کل عرضه ماهانه را به خود اختصاص داد.
فروش ۷۷ درصدی محصولات؛ تمرکز تقاضا بر پلیاتیلن سنگین
بر اساس دادههای معاملات فیزیکی، پتروشیمی تبریز در تیرماه توانست ۱۷ هزار و ۳۸۴ تن از محصولات عرضهشده خود را به فروش برساند؛ بهعبارتی، ۷۷ درصد از کل عرضهها با موفقیت به فروش رسید. جالب آنکه بالاترین سهم از فروش نیز به همان گرید 3840UA پلیاتیلن سنگین دورانی اختصاص داشت؛ محصولی که با ۸ هزار و ۵۱۴ تن فروش، به تنهایی تقریباً نیمی از فروش کل ماهانه شرکت را پوشش داد.
درآمد یک هزار و 353 میلیارد تومانی؛ ۴۲ درصد سهم برای تنها یک گرید
پتروشیمی تبریز در تیرماه از محل فروش محصولات خود درآمدی معادل ۱,۳۵۳ میلیارد تومان شناسایی کرده است. در این میان، محصول پلیاتیلن سنگین دورانی 3840UA با درآمدی در حدود ۵۷۲ میلیارد تومان، موفق شد ۴۲ درصد از کل درآمد ماهانه شرکت را تأمین کند؛ سهمی چشمگیر که نشاندهنده موقعیت استراتژیک این گرید در بازار داخل است.
فروش ۴ ماهه: رشد ۵۰ درصدی درآمد نسبت به سال گذشته
نگاهی به آمارهای چهارماهه سال مالی جاری نیز نشان میدهد که پتروشیمی تبریز تاکنون در مجموع ۷۸ هزار و ۲۶۲ تن محصول به تالار پتروشیمی بورس کالا عرضه کرده و از این میزان، ۶۵ هزار و ۶۶۸ تن را به فروش رسانده است. بر این اساس، میانگین نسبت فروش به عرضه در چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ برابر با ۸۴ درصد بوده است؛ عددی قابل قبول که از تداوم تقاضا برای محصولات این شرکت حکایت دارد.
در همین بازه زمانی، مجموع درآمد عملیاتی پتروشیمی تبریز از محل فروش محصولات فیزیکی به رقم ۵,۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۹.۶۴ درصدی را نشان میدهد. این رشد درآمدی در شرایطی رقم خورده که بازار داخلی در بسیاری از گریدهای پتروشیمیایی همچنان با نوسانات ارزی، افت تقاضای صنعتی و تغییرات بخشنامهای مواجه بوده است.
تثبیت جایگاه در بازار پلیاتیلن دورانی
عملکرد تیر ماه پتروشیمی تبریز بهویژه در بخش عرضه و فروش گرید 3840UA نشان میدهد که این شرکت در بازار پلیاتیلن سنگین دورانی یکی از بازیگران کلیدی محسوب میشود. سهم بالای این محصول در درآمدزایی شرکت، میتواند راهبرد توسعهمحور پتروشیمی تبریز در دورههای آتی را بیش از پیش به سمت افزایش تولید هدفمند، تمرکز بر گریدهای پرفروش و ارتقای مزیت رقابتی صادراتی سوق دهد.