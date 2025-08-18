خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید مهلت جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت تا پایان شهریور

تمدید مهلت جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت تا پایان شهریور
کد خبر : 1675179
لینک کوتاه کپی شد.

مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت تا پایان شهریورماه 1404 تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پس از استقبال مشتریان از سی و هشتمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز، مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شد و مشتریان می توانند به ازای هر 1،000،000 ریال در هر روز، یک امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، 1404 جایزه نقدی 250 میلیون تومانی، 4404 جایزه نقدی 25 میلیون تومانی و صدها هزار جایزه نقدی دیگر، جوایز سی و هشتمین دوره جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت خواهد بود.

بر این اساس، حداقل موجودی برای شرکت در این دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200 هزار تومان و شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی 3 ماه یا 90 روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی در نظر گرفته شده است.

این گزارش حاکی است، حساب های با موجودی بیشتر و ماندگاری طولانی تر، از شانس بالاتری در قرعه کشی برخوردار خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور