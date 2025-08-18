تمدید مهلت جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت تا پایان شهریور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پس از استقبال مشتریان از سی و هشتمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز، مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شد و مشتریان می توانند به ازای هر 1،000،000 ریال در هر روز، یک امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت کنند.