تمدید مهلت جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت تا پایان شهریور
مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در جشنواره بزرگ حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت تا پایان شهریورماه 1404 تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پس از استقبال مشتریان از سی و هشتمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز، مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شد و مشتریان می توانند به ازای هر 1،000،000 ریال در هر روز، یک امتیاز شرکت در قرعه کشی دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، 1404 جایزه نقدی 250 میلیون تومانی، 4404 جایزه نقدی 25 میلیون تومانی و صدها هزار جایزه نقدی دیگر، جوایز سی و هشتمین دوره جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت خواهد بود.
بر این اساس، حداقل موجودی برای شرکت در این دوره از جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200 هزار تومان و شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی 3 ماه یا 90 روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی در نظر گرفته شده است.
این گزارش حاکی است، حساب های با موجودی بیشتر و ماندگاری طولانی تر، از شانس بالاتری در قرعه کشی برخوردار خواهند بود.