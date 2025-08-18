پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن شصت و پنجمین سالروز تأسیس این بانک
دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن 27 مرداد ماه شصتوپنجمین سالروز تاسیس بانک رفاه کارگران پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسمه تعالی
فرارسیدن ۲۷ مردادماه، شصت و پنجمین سالروز تأسیس بانک رفاه کارگران را به تمامی سهامداران، مشتریان، کارکنان و ذی نفعان بانک تبریک عرض مینمایم.
۲۷ مردادماه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مسیر پرافتخار شصت و پنج ساله بانکی است که از دل جامعه کارگری و بازنشستگان ایران برخاسته و امروز بهعنوان نهادی پیشرو، پویا و مسئولیتپذیر، نقشی برجسته در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا میکند. این بانک در شصت و پنجمین سال حیات خود، با اتکا به سرمایه انسانی متعهد، بهرهمندی از زیرساختهای پیشرفته فناورانه، حمایت بیوقفه سهامداران و سیاستگذاران، و اعتماد مشتریان وفادار، گامهایی بلند در مسیر تحول دیجیتال، توسعه مالی فراگیر و ایفای مسئولیتهای اجتماعی برداشته است.
طی سالهای اخیر بانک رفاه با حمایتها و همراهیهای ارزشمند صاحبان محترم سهام؛ با تمرکز بر رشد پایدار و ارتقای شاخصهای کلیدی عملکرد، سرمایه خود را به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد. این دستاورد ارزشمند، توان تسهیلاتدهی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد را تقویت کرده و جایگاه بانک را بهعنوان یکی از ارکان اصلی پشتیبانی از اشتغال، تولید و سرمایهگذاری در کشور استوارتر ساخته است.
با اعتماد ارزنده عموم مشتریان، سودآوری هدفمند، بهعنوان راهبردی محوری در بانک، با بهرهگیری از شیوههای نوین مدیریت منابع به ثمر نشست. منابع حاصل از این سودآوری، مستقیماً به خدمترسانی به جامعه هدف، بهویژه بازنشستگان و کارگران شریف، اختصاص یافت. پرداخت ۲۷۱۰۰۰ فقره تسهیلات مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به مبلغ بیش از ۱۰ همت به صورت کاملا غیرحضوری و افزایش مبلغ تسهیلات یادشده از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال نمونهای بارز از این تعهد هدفمند است که رفاه و آسایش جامعه هدف را ارتقا داده است.
در عرصه خدمات بانکی، بانک رفاه با رونمایی از خدمت کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای اولین بار در شبکه بانکی و تامین مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی حداقل به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال و صدور ۳۸ همت اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایهگذاری خاص به منظور تامین مالی سرمایه در گردش و ثابت طرح های تولیدی همچنین خدمات ارزشمند و نوینی نظیر فاکتورینگ و ریال دیجیتال نقش مؤثری در تأمین نقدینگی سالم برای واحدهای تولیدی و صنعتی ایفا کرد و به یکی از بازیگران کلیدی نظام مالی کشور تبدیل شد.
این بانک خوشنام و با سابقه در سالهای اخیر و در حوزه فناوری اطلاعات، اقدامات ارزندهای همچون افتتاح اولین شعبه هوشمند (فیجیتال) با نام "رفانو"، رونمایی از سوپراپلیکیشن "رفالند"، آغاز به کار برنامک کهربا و ایجاد زیرساخت آن در سوئیچ کارت پرداخت و اجرایی شدن چک امن دیجیتال (چکاد) اشخاص حقیقی انجام داد و ضمن ارائه کارنامه عملکرد مطلوب در این حوزه، تجربهای مدرن و کارآمد را برای مشتریان به ارمغان آورد.
در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، بانک رفاه با نگاهی فراتر از سودآوری، به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی پایبند بوده است. مشارکت در ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی، تجهیز دانشگاههای علوم پزشکی، احداث مراکز آموزشی و ورزشی و توسعه زیرساختهای حیاتی در مناطق کمتر برخوردار، جلوههایی از تعهد عمیق این بانک به پیشرفت و رفاه جامعه ایران است.
این موفقیتها بدون همراهی سهامداران محترم، حمایت سیاستگذاران، اعتماد بیوقفه مشتریان و تلاش بیوقفه همکاران ارجمند در سراسر کشور ممکن نبود. آینده بانک رفاه کارگران، با تکیه بر این سرمایههای بیبدیل، روشنتر و پرافتخارتر از همیشه خواهد بود.
بار دیگر ضمن تبریک شصت و پنجمین سالگرد تأسیس بانک محبوبمان رفاه کارگران به همکاران گرانقدر، سهامداران ارجمند، مشتریان وفادار، بازنشستگان و کارگران شریف میهن عزیز اسلامی، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون، سلامت و سربلندی برای همه ذینفعان این مجموعه ارزشمند آرزومندم.
اسماعیل للـهگانی