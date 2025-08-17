رتبه نخست ابزارهای پرداخت بانک ملت در شاخص های مختلف تراکنشی در تیرماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس گزارش تیرماه شاپرک، این بانک ۱۱.۲ درصد تعداد و ۱۳.۳۱ درصد مبلغ تراکنش صادره و همچنین ۱۶.۵۷ درصد تعداد و ۱۷.۲۲ درصد مبلغ تراکنش‌های پذیرش شده را به خود اختصاص داده و توانسته است با ثبت یک میلیارد و 173 میلیون تراکنش و گردش مالی ۵۲۰ هزار میلیارد تومانی، رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، بانک ملت به ترتیب با سهم 16.57 درصدی و 17.22 درصدی از تعداد و مبلغ کل تراکنش های شبکه پرداخت، بالاترین سهم از بازار را کسب کرده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.

بر این اساس، بانک ملت 14.50 درصد تعداد و 17.18 درصد مبلغ تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، 36.19 درصد تعداد و 17.16 درصد مبلغ تراکنش های اینترنتی و 49.81 درصد تعداد و 49.01 درصد مبلغ تراکنش ابزار ussd را در کل شبکه پرداخت به خود اختصاص داده و روی سکوی نخست در این شاخص ها ایستاده است.

در همین حال، در بانک ملت ۸۰.۲ درصد تعداد و ۷۸.۷۷ درصد مبلغ تراکنش‌ها متعلق به کارتخوان فروشگاهی، ۱۳.۶۴ درصد تعداد و ۲۰.۸۸ درصد مبلغ تراکنش‌ها متعلق به ابزار اینترنتی و۶.۱۶ درصد تعداد و ۰.۳۵ درصد مبلغ مربوط به ابزار‌ussd بوده است.

همچنین سهم بانک ملت از کل کارت های تراکنش دار فعال در تیرماه ۱۷.۰۹ درصد کارت اعتباری ، ۱۰.۳۸ درصد کارت های برداشت و ۸.۲۲ درصد کارت های هدیه و بن کارت اعلام شده که بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار، در نوع کارت اعتباری با 17.09 درصد متعلق به بانک ملت بوده است.

این گزارش حاکی است، بانک ملت در شاخص های سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی، سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی، سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش کدهای دستوری USSD، سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی، سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش کدهای دستوری USSD، سهم از تعداد تراکنش های پذیرش شده و سهم از مبلغ تراکنش های پذیرش شده نیز بالاترین جایگاه را در تیرماه در شبکه بانکی از آن خود کرده است.

