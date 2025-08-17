تولید یک میلیون موتورسیکلت با استانداردهای جهانی در سال ۱۴۰۳ +(ویدیو)
صنعت موتورسیکلت ایران با ۴۲ کارخانه فعال و تولید حدود یک میلیون دستگاه در سال، یکی از موفقترین بخشهای صنعتی کشور محسوب میشود. با استانداردهای کیفی بالاتر از اروپا و چین و گستردگی بیش از ۴۵۰ مدل، این صنعت ضمن پوشش کامل سلیقهها، نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات به کشورهای منطقه دارد. با این حال، مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص ارز و دخالتهای غیرکارشناسی، چالشهایی جدی پیش روی تولیدکنندگان است.
ابوالفضل حجازی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: صنعت موتورسیکلت کشور از بسیاری صنایع دیگر عملکرد بهتری دارد و از نظر قیمت و دسترسی، گزینهای مناسب برای مصرفکنندگان محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه قیمت موتورسیکلت نسبت به سایر کالاها کمترین افزایش را داشته و اقساط بلندمدت برای خرید آن فراهم است، افزود: در حال حاضر ۴۲ کارخانه فعال در کشور به تولید موتورسیکلت مشغولند.
استانداردهای کیفی ما بالاتر از اروپا و چین است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه استاندارد و کیفیت موتورسیکلتهای ایرانی حتی بالاتر از استانداردهای اروپا و چین است، تصریح کرد: بیش از ۴۵۰ مدل و برند موتورسیکلت در بازار وجود دارد که سلایق مختلف را پوشش میدهد. بخشی از قطعات و قوای محرکه موتورسیکلتها در خارج کشور تولید میشود که به دلیل عدم توجیه اقتصادی، تولید داخلی آن انجام نمیشود.
این فعال صنعتی با اشاره به تولید حدود یک میلیون دستگاه موتورسیکلت در سال گذشته اظهار کرد: با حذف موتورسیکلتهای فرسوده، سالانه نیاز داخلی بین یک تا یک میلیون و دویست هزار دستگاه است.
وی تاکید کرد: واردات کامل موتورسیکلت به کشور ممنوع است و صادرات هم به کشورهای عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی انجام میشود.
چالشهای تخصیص ارز و درخواست تولیدکنندگان
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مشکلات تولید را دخالتهای غیرکارشناسی در امور و استانداردهای غیرواقعی دانست و عنوان کرد: تخصیص ارز برای واردات قطعات بین ۶ تا ۸ ماه زمان میبرد و تولیدکنندگان بارها درخواست کردهاند که ثبت سفارش بدون نیاز به ارز دولتی آزاد شود تا خودشان ارز مورد نیاز را تامین کنند.
به گفته وی، این اقدام باعث تسهیل کارها و کنترل بهتر قیمتها خواهد شد.
حجازی در پایان افزود: صنعت موتورسیکلت با بیش از ۱۵ هزار نفر نیروی انسانی مستقیم، از گستردگی قابل توجهی برخوردار است. همچنین تولید موتورهای کاربراتوری متوقف شده و طرح جمعآوری موتورسیکلتهای فرسوده با همکاری دولت و بانک قرضالحسنه مهر اجرا میشود. موتورسیکلتهایی که بیش از هشت سال استفاده شده باشند، فرسوده محسوب میشوند و در این طرح با قیمت مناسب خریداری میشوند و تسهیلات بانکی با سود چهار درصد و بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماه ارائه میشود.