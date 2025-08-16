در راستای ارج نهادن به سلامت و ورزش کارکنان؛
تقدیر دکتر رفیق دوست از پرسنل ورزشکار کوهنورد
دکتر رفیق دوست، ضمن تبریک صمیمانه به مهندس خنیفر مراتب تقدیر خود را از تلاشها و همت والای ایشان ابراز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ دکتر حسین رفیق دوست طی پیامی از پرسنل کوهنورد تقدیر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس خنیفر
صعود غرورآفرین جنابعالی به قله البروس بلندترین نقطه قاره اروپا و یکی از قلل هفتگانه جهان برگ زرینی بر کارنامه افتخارات فردی و سازمانی خانواده بزرگ پتروشیمی فن آوران است.
این دستاورد ورزشی که با پشتکار برنامه ریزی توان جسمی و روحیه ای استوار محقق شد همزمان با موفقیت بزرگ شرکت در به پایان رساندن سنگین ترین تعمیرات اساسی تاریخ بیست ساله فعالیت خود نمادی از روحیه بلند همت و اراده شکست ناپذیر کارکنان این مجموعه است.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه به مناسبت این موفقیت ارزشمند، مراتب تقدیر خود را از تلاشها همت والا و عزم مثال زدنی جنابعالی ابراز مینمایم و دوام توفیقات سلامتی و فتح قله های افتخار چه در صحنه ورزشی و چه خدمت به صنعت و میهن عزیزمان را از خداوند متعال خواستارم.
حسین رفیق دوست
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت پتروشیمی فن آوران