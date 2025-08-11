به گزارش ایلنا؛ مدیرعامل هلدینگ لوازم خانگی گروه انتخاب با تشریح جزئیات مشکلات اخیر تلویزیون‌های هوشمند اسنوا، ضمن عذرخواهی از مشتریان اعلام کرد: تمام دستگاه‌های آسیب‌دیده به‌طور رایگان تعمیر یا حتی در شرایط ویژه تعویض خواهند شد.

غلامحسین کسایی اقدام تأمین‌کننده چینی در انتشار به‌روزرسانی مخرب را غیرحرفه‌ای دانست و تأکید کرد کنترل کامل نرم‌افزار اکنون در اختیار این گروه است.

او درباره مشکل به‌وجود آمده در برخی تلویزیون‌های هوشمند این شرکت گفت: ماجرا از حدود چهار سال پیش آغاز شد، زمانی که تصمیم گرفتیم برای تلویزیون‌های هوشمند خود پلتفرم و سیستم‌عامل بومی با نام DONE را توسعه دهیم. هدف ما در دست گرفتن کنترل کامل نرم‌افزار، بومی‌سازی و ارائه محتوای متناسب با فرهنگ ایرانی است.

وی افزود: این پروژه که توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی اجرا شد، به بلوغ رسید اما این استقلال برای شریک چینی خوشایند نبود، چرا که پیش از این از بخش نرم‌افزار درآمد قابل توجهی داشت. با قطع این منبع درآمد، آن‌ها دست به اقدام غیرمنتظره‌ای زدند و آپدیتی مخرب منتشر کردند که رابط کاربری تلویزیون‌ها را از کار انداخت و دستگاه‌ها را بی‌استفاده کرد.

مدیرعامل گروه انتخاب شایعات مربوط به بدهی این شرکت به طرف چینی را رد کرد و گفت: در یک همکاری هشت‌ساله ممکن است حساب‌های باز وجود داشته باشد، اما استفاده از این موضوع برای تحت فشار قرار دادن ما از طریق آسیب به مشتری نهایی به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

کسایی با اشاره به ابعاد این مشکل اظهار داشت: ما تاکنون بیش از ۲.۵ میلیون تلویزیون فروخته‌ایم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه آن هوشمند بوده است. پس از بروز مشکل، ۱۲۶ هزار مشتری با مرکز خدمات تماس گرفتند که نشان‌دهنده اختلال در حدود پنج درصد محصولات است. تاکنون مشکل ۸۴ هزار دستگاه به‌طور کامل برطرف شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع مشکل، تیم فنی ما و شرکت دانش‌بنیان همکار به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شدند و کنترل کامل نرم‌افزار را پس گرفتند. نتیجه این تلاش، انتشار آپدیت پایدار و کاملاً داخلی بود.

به گفته مدیرعامل گروه انتخاب، تمامی خدمات رفع مشکل برای مشتریان آسیب‌دیده رایگان است و یا حتی در شرایط ویژه تعویض خواهند شد.

این خدمات شامل مراجعه حضوری تکنسین‌ها، تعویض احتمالی قطعات مانند برد اصلی، و راهنمایی تلفنی مشتریان است.

کسایی روش‌های رفع مشکل را چنین برشمرد:

آپدیت خودکار (Force Update) برای تلویزیون‌های متصل به اینترنت راهنمایی تلفنی برای بازگرداندن دستگاه به حالت کارخانه (Recovery) مراجعه حضوری تکنسین با فلش‌مموری حاوی نرم‌افزار جدید یا تعویض برد اصلی

کسایی با تأکید بر اینکه کنترل نرم‌افزار اکنون به‌طور کامل در اختیار این مجموعه است، گفت: ضمن عذرخواهی از مشتریان، متعهدیم برای جبران این نارضایتی اقداماتی مانند افزایش دوره گارانتی را اجرا کنیم. حتی اگر لازم باشد، تلویزیون‌ها را با دستگاه نو تعویض خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آینده همکاری با تأمین‌کننده چینی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری نهایی با هیئت‌مدیره است، اما این اتفاق قطعاً بر روابط آینده اثر می‌گذارد. ما تنها به یک تأمین‌کننده وابسته نیستیم و سه تا چهار شریک اصلی دیگر برای تأمین قطعات داریم که اهمیت این تنوع پس از بحران بیشتر نمایان شد.

انتهای پیام/