نسخه جدید همراه بانک تجارت با بهبود تجربه کاربری رونمایی شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، نسخه جدید همراه‌بانک تجارت (ورژن 5.0.6.0) سازگار با سیستم عامل اندروید 7 به بالاتر با سرویس‌های جدیدی همچون «امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو»، «واگذاری چک الکترونیک سایر بانک‌ها» و «امکان درج شرح "بابت" در تراکنش‌های داخلی (حساب به حساب)» از روز دوشنبه 20 مرداد 1404 رونمایی می‌شود.