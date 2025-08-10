خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با امکانات و دسترسی‌های جدید برای کاربران؛

نسخه جدید همراه بانک تجارت با بهبود تجربه کاربری رونمایی شد

نسخه جدید همراه بانک تجارت با بهبود تجربه کاربری رونمایی شد
کد خبر : 1672240
لینک کوتاه کپی شد.

نسخه جدید همراه بانک تجارت، پس از تست‌های کاربری موفق، با ارائه خدمات جدیدی همچون استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو و سرویس واگذاری چک الکترونیک سایر بانک‌ها آماده استفاده کاربران است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، نسخه جدید همراه‌بانک تجارت (ورژن 5.0.6.0) سازگار با سیستم عامل اندروید 7 به بالاتر با سرویس‌های جدیدی همچون «امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی و خلافی خودرو»، «واگذاری چک الکترونیک سایر بانک‌ها» و «امکان درج شرح "بابت" در تراکنش‌های داخلی (حساب به حساب)» از روز دوشنبه 20 مرداد 1404 رونمایی می‌شود.

در این نسخه مواردی همچون فعالسازی اثر انگشت در صفحه ورود همراز، درج شماره موبایل با فونت فارسی در خرید شارژ، درج شماره کارت با فونت فارسی در کارت به کارت و عدم چاپ شماره موبایل در رسید متنی شارژ بهبود یافته است.

نسخه جدید همراه بانک تجارت از طریق نشانی mobilebank.tejaratbank.ir در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور